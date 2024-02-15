ابر كيس للاستشارات القانونية" تعلن خططها لاطلق أعمالها في المملكة العربية السعودية

(MENAFN
- Media4pr) (دبي): كشفت "ابر كيس للاستشارات القانونية"، إحدى الشركات الرائدة في مجال القانون الدولي، اليوم عن خططها لإطلاق أعمالها في الرياض، المملكة العربية السعودية في الربع الثاني من عام 2024. ويعد المكتب السعودي جزءًا من استراتيجية التوسع للشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
شهدت المملكة العربية السعودية تطورا كبيرا في الافاق القانونية والاقتصادية، مما جذب الشركات القانونية إلى المملكة. يتماشى هذا القرار مع التزام الشركة بتقديم خدمات قانونية شاملة ودعم استراتيجي للشركات التي تتنقل في السوق السعودي الصعب.
وفي تعليقه على التوسع في المملكة العربية السعودية، قال اليكساندر كوكويف، الشريك المدير في "ابر كيس للاستشارات القانونية": "هناك طلب متزايد من عملائنا الذين يهتمون بالمملكة العربية السعودية. إنهم يهدفون لأن يصبحوا جزءًا من أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط لكنهم حذرون من الأخطاء المحتملة. لذلك يمكن لشريك استراتيجي وقانوني موثوق به المساعدة في التخفيف من المخاطر. تهدف "ابر كيس للاستشارات القانونية" إلى جذب الشركات الدولية متعددة الصناعات ومتعددة الطبقات إلى المملكة العربية السعودية."
الانطلاق في الإمارات
في كانون الاول 2023، قامت "ابر كيس للاستشارات القانونية" بإطلاق ممارستها في دبي، الإمارات العربية المتحدة. حيث تختص الشركة في الامتثال لقواعد مكافحة غسيل الأموال (AML)، وتمويل الإرهاب (CFT)، وقواعد العمل المالي لمجموعة العمل المالي (FATF)، والاندماج والاستحواذ (M&A)، وقوانين التجارة.
إلميرا لارينا لقيادة العمليات في السعودية
ستقود السيدة إلميرا لارينا، رئيسة قسم تطبيق العقود القانونية في "ابر كيس للاستشارات القانونية"، عمليات الشركة في المملكة العربية السعودية. بخبرتها التي تزيد عن ثلاثة عشر عامًا في الشركات الدولية، بما في ذلك سبع سنوات مكرسة لقوانين دول الخليج العربي وأفريقيا ودول رابطة الدول المستقلة، تجلب إلميرا معها ثروة من المعرفة بالالتزام بالإجراءات القانونية للدخول إلى سوق المملكة العربية السعودية.
MENAFN15022024005333014367ID1107856398
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.