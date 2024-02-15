برلماني إسرائيلي: لا هدنة دون مغادرة السنوار غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل أبيب/PNN- شدد عضو لجنة العلاقات العامة في“الكنيست الإسرائيلي” عن حزب الليكود بوعز بيسموت، على أنه لا وقف لإطلاق النار في غزة، دون مغادرة رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" يحيى السنوار ورفاقه في للقطاع.
وقال بيسموت، لوكالة أنباء العالم العربي، أمس الأربعاء "أتمنى أن يحقق الاجتماع الرباعي في القاهرة نجاحاً، لأنني أرغب في رؤية الرهائن وقد عادوا إلى منازلهم. هناك 134 رهينة تم احتجازهم لأكثر من أربعة أشهر، وهذه مدة طويلة جداً، وأنا ألتقي يومياً في الكنيست بعائلات الرهائن، وأرى مدى الضغط والحزن والقلق الذي يشعرون به، وقد حان الوقت لإنهاء هذه القضية تماماً".
وأضاف "هناك حديث عن وقف لإطلاق النار، ولكني أفضل أن أسمي ذلك فترة تهدئة، لأنه يجب عودة الرهائن إلى منازلهم، ويؤسفني كثيراً أن أقول إنه بدون التحرك العسكري وبدون استخدام القوة وبدون الجيش الإسرائيلي لن يعود هؤلاء الرهائن أبداً إلى منازلهم".
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