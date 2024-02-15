برلماني إسرائيلي: لا هدنة دون مغادرة السنوار غزة

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- شدد عضو لجنة العلاقات العامة في“الكنيست الإسرائيلي” عن حزب الليكود بوعز بيسموت، على أنه لا وقف لإطلاق النار في غزة، دون مغادرة رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" يحيى السنوار ورفاقه في للقطاع.

وقال بيسموت، لوكالة أنباء العالم العربي، أمس الأربعاء "أتمنى أن يحقق الاجتماع الرباعي في القاهرة نجاحاً، لأنني أرغب في رؤية الرهائن وقد عادوا إلى منازلهم. هناك 134 رهينة تم احتجازهم لأكثر من أربعة أشهر، وهذه مدة طويلة جداً، وأنا ألتقي يومياً في الكنيست بعائلات الرهائن، وأرى مدى الضغط والحزن والقلق الذي يشعرون به، وقد حان الوقت لإنهاء هذه القضية تماماً".

وأضاف "هناك حديث عن وقف لإطلاق النار، ولكني أفضل أن أسمي ذلك فترة تهدئة، لأنه يجب عودة الرهائن إلى منازلهم، ويؤسفني كثيراً أن أقول إنه بدون التحرك العسكري وبدون استخدام القوة وبدون الجيش الإسرائيلي لن يعود هؤلاء الرهائن أبداً إلى منازلهم".



