الاحتلال ينقل مروان البرغوثي إلى العزل الانفرادي

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- أعلن وزير الأمن للاحتلال إيتمار بن غفير، أمس الأربعاء، نقل الأسير مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني "فتح" من سجن عوفر العسكري إلى العزل الانفرادي في سجن آخر، بدعوى وجود معلومات عن انتفاضة مخطط لها في الضفة الغربية.

وفي منشور على "إكس" قال بن غفير زعيم حزب قوة يهودية "أنا سعيد لأن مصلحة السجون الإسرائيلية تنفذ سياستي الواضحة للغاية تجاه الإرهابيين في السجون".

وأوضح أن مصلحة السجون قامت بنقل البرغوثي من سجن عوفر المقام على أراضي بلدة بيتونيا، غرب مدينة رام الله وسط الضفة، إلى العزل الانفرادي الذي لم يحدد موقعه على حد وصفه.

وأشار بن غفير إلى أن ذلك جاء في أعقاب تلقي مصلحة السجون معلومات تفيد بأنه يعمل على التحريض وإشعال انتفاضة ثالثة في الضفة المحتلة.”.

وختم الوزير المتطرف منشوره بالقول "لقد ولت الأيام التي أدار فيها الإرهابيون السجون".

يذكر أن سلطات الاحتلال قد اعتقلت البرغوثي عام 2002، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة 5 مؤبدات و40 عاما، بتهمة "المسؤولية عن عمليات، نفذتها مجموعات مسلحة، محسوبة على حركة فتح، وأدت إلى مقتل وإصابة إسرائيليين".

ورغم اعتقال البرغوثي والحكم عليه، فإنه كان له حضور بارز للمشهد الفلسطيني من خلف جدران السجن، إذ كان قد أعدّ صيغة اتفاق الفصائل الفلسطينية عام 2003 لوقف العمليات العسكرية 3 شهور، مقابل وقف الاحتلال عمليات الاغتيال والاقتحامات التي ينفذها، وكانت هذه بداية لحضوره المتواصل من داخل سجنه.