وزير خارجية أيرلندا: إسرائيل شنت حملة كاذبة ومضللة ضد الأونروا

MENAFN - Palestine News Network ) دبلن/PNN- قال مايكل مارتن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأيرلندي، إن"إسرائيل" شنت حملة كاذبة ومضللة ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا، وانتقد الولايات المتحدة وطالبها بإعادة التفكير في قرارها تعليق دعم الأونروا.

وتحدث مارتن في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، مع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، عن هجوم ممنهج يستهدف الوكالة، وأكد أنه من دون الأونروا لن تكون هناك خدمات أساسية للفلسطينيين في غزة.

وأكد أن "أي هجوم على الأونروا من شأنه تقويض حل الدولتين"، مشيرا إلى أن "الجهة التي ستدير غزة بعد الحرب لن تتمكن من القيام بمهامها من دون الأونروا".

من جانبه، رحب لازاريني بإعلان أيرلندا ودول أوروبية أخرى الإبقاء على دعمها المالي للوكالة، وقال إن ذلك يشكل رسالة لباقي الدول.

وجدد حرصه على

استمرار الخدمات الأساسية للوكالة في المنطقة، واعتبر أن تفكيك الوكالة وتعليق تمويلها "سيكون خذلانا من المجتمع الدولي للفلسطينيين وسيؤثر على حياتهم، وستكون له تداعيات وخيمة وآثار سلبية".

وحذر من أن غياب مساهمات جديدة سيسبب شحا كبيرا في تمويل الوكالة بداية من أبريل/نيسان المقبل.

ودعا المفوض العام للأونروا حكومة الاحتلال الاسرائيلي للتعاون مع الوكالة في الاتهامات الموجهة لموظفيها وإرسال كل الحقائق، وفق تعبيره.

ومنذ 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، علقت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تمويلها للأونروا، على خلفية مزاعم "إسرائيلية" أن موظفين من الوكالة شاركوا في الهجوم الذي نفذته المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكان مسؤولون أمميون حذروا من عواقب كارثية للخطوات التي قامت بها هذه الدول إزاء الوكالة الأممية، مؤكدين استحالة إيجاد بديل للوكالة.