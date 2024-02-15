صحيفة : إسرائيل تواجه ضغطًا هائلًا للبقاء بعيدًا عن رفح

MENAFN - Palestine News Network ) نيويورك/PNN- قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن إسرائيل تواجه "ضغطًا هائلًا" للبقاء بعيدًا عن مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأضافت الصحيفة أن الضغط الدبلوماسي على إسرائيل للبقاء بعيدًا عن رفح، وهي الحصن الأخير لحركة حماس، أصبح هائلًا من البيت الأبيض وأوروبا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، في وقت تُصعّد فيه ميليشيا حزب الله هجماتها وتحذيراتها.

وأشارت إلى أن "الحجة القائلة بوجود عدد كبير جدًّا من المدنيين في رفح، ولا يمكن لإسرائيل محاربة الإرهابيين الموجودين بينهم، تستحوذ على جوهر عقيدة حركة حماس العسكرية وتنحني لها".

وبيَّنت أن حماس قدمت "الحجة ذاتها بشأن المستشفيات ومدينة غزة وخان يونس".

ولفتت إلى تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الأحد، التي قال فيها إن "الذين يقولون إنه لا ينبغي لنا تحت أي ظرف من الظروف أن ندخل رفح هم يريدون أساسًا إضاعة الحرب، والاحتفاظ بحماس هناك".

وأفاد نتنياهو بأن المدنيين سيتم إجلاؤهم من رفح قبل أن تتقدم إسرائيل، وسيجري تحديد مناطق آمنة وممر خارجي، كما إن هناك الكثير من المساحة الفارغة بين رفح وخان يونس إلى الشمال، والخطة هي إقامة مخيمات، ربما بمساعدة مصر، وفق ما ذكرت الصحيفة.

وبيّنت "وول ستريت جورنال" أن "هذا سيؤخر إسرائيل، خاصة إذا قاومت الأمم المتحدة عملية الإجلاء مرة أخرى، ولكن هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي القيام به".

لماذا يثير الهجوم على رفح مخاوف دولية؟

وتابعت أن "إدارة بايدن تسعى لإلغاء إصرار نتنياهو على تطبيق السياسة اليمينية، لكن بيني غانتس منافس رئيس الوزراء الرئيسي يعتقد أن هزيمة حركة حماس وتحرير الرهائن يتطلبان اجتياح رفح".

لماذا يصر نتنياهو على اجتياح رفح؟

وأنقذت إسرائيل محتجزين في رفح، وتعتقد أن العديد من الرهائن الآخرين محتجزون هناك، بمن فيهم الشابات، وفق التقرير.

وأشار إلى أنه "مع ذلك، فإن الانتقاد المتزايد من جانب إدارة بايدن للجهد الحربي ومحاولاتها للاسترضاء عن جناحها الأيسر يعطي حركة حماس سببًا آخر لعدم التزحزح".

وخلصت "وول ستريت جورنال" إلى أنه بمجرد سقوط رفح، يمكن للقتال الإسرائيلي أن يتحوّل إلى مرحلة تطهير أقل كثافة؛ ما يضع نهاية للحرب.



