فقرة محلي تستضيف مالكة مؤسسة بقجتي ريم رمضان

MENAFN - Amman Net) استضافت فقرة " محلي" ضمن برنامج "طلة صبح“ مالكة مؤسسة بقجتي ريم رمضان.

أنشأت بقجتي

بهدف إيجاد حلول لبعض التحديات التي تواجه السيدات بشكل عام والمرأة العاملة بشكل خاص، بتصنيع منتجات مختلفة لحفظ الأطعمة الباردة والساخنة وأكياس صنع اللبنة المنزلية ومجففات الأعشاب.

وأوضحت رمضان خلال اللقاء في اللقاء أهداف حملة أكياس النوم للأطفال التي تم إطلاقها من قبلهم لمساندة أطفال غزة.



