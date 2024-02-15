Thursday, 15 February 2024 04:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فقرة محلي تستضيف مالكة مؤسسة بقجتي ريم رمضان

2/15/2024 7:07:57 AM

(MENAFN- Amman Net) استضافت فقرة " محلي" ضمن برنامج "طلة صبح“ مالكة مؤسسة بقجتي ريم رمضان.

أنشأت بقجتي
بهدف إيجاد حلول لبعض التحديات التي تواجه السيدات بشكل عام والمرأة العاملة بشكل خاص، بتصنيع منتجات مختلفة لحفظ الأطعمة الباردة والساخنة وأكياس صنع اللبنة المنزلية ومجففات الأعشاب.

وأوضحت رمضان خلال اللقاء في اللقاء أهداف حملة أكياس النوم للأطفال التي تم إطلاقها من قبلهم لمساندة أطفال غزة.


MENAFN15022024000209011053ID1107856390

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث