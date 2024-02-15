فقرة محلي تستضيف مالكة مؤسسة بقجتي ريم رمضان

(MENAFN
- Amman Net) استضافت فقرة " محلي" ضمن برنامج "طلة صبح“ مالكة مؤسسة بقجتي ريم رمضان.
أنشأت بقجتي
بهدف إيجاد حلول لبعض التحديات التي تواجه السيدات بشكل عام والمرأة العاملة بشكل خاص، بتصنيع منتجات مختلفة لحفظ الأطعمة الباردة والساخنة وأكياس صنع اللبنة المنزلية ومجففات الأعشاب.
وأوضحت رمضان خلال اللقاء في اللقاء أهداف حملة أكياس النوم للأطفال التي تم إطلاقها من قبلهم لمساندة أطفال غزة.
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