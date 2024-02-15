رايان إير تلغي رحلاتها الجوية إلى إسرائيل

MENAFN - Al Wakeel News)أعلنت شركة الطيران الأيرلندية Ryanair، إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل .



وجاء في إعلان الشركة أنه تقرر إلغاء الرحلات المنتظمة إلى تل أبيب اعتبارا من 27 فبراير الجاري.

وكان سبب القرار هو إغلاق المبنى رقم 1 في مطار بن غوريون لاستخدامه من قبل شركات الطيران منخفضة التكلفة.

وقالت رايان إير:“تؤكد رايان إير أنها ألغت للأسف رحلاتها المجدولة من وإلى تل أبيب اعتبارًا من يوم الثلاثاء 27 فبراير، حيث لم يعد المبنى رقم 1 في مطار بن غوريون متاحًا لشركات الطيران منخفضة التكلفة”.

وذكر الإعلان أن المحطة رقم 3 عالية التكلفة فقط هي التي تُستخدم حاليًا في المطار.