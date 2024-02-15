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رايان إير تلغي رحلاتها الجوية إلى إسرائيل

2/15/2024 7:07:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت شركة الطيران الأيرلندية Ryanair، إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل .


وجاء في إعلان الشركة أنه تقرر إلغاء الرحلات المنتظمة إلى تل أبيب اعتبارا من 27 فبراير الجاري.
وكان سبب القرار هو إغلاق المبنى رقم 1 في مطار بن غوريون لاستخدامه من قبل شركات الطيران منخفضة التكلفة.
وقالت رايان إير:“تؤكد رايان إير أنها ألغت للأسف رحلاتها المجدولة من وإلى تل أبيب اعتبارًا من يوم الثلاثاء 27 فبراير، حيث لم يعد المبنى رقم 1 في مطار بن غوريون متاحًا لشركات الطيران منخفضة التكلفة”.
وذكر الإعلان أن المحطة رقم 3 عالية التكلفة فقط هي التي تُستخدم حاليًا في المطار.

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