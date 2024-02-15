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مواجهة ثأرية بين روما وفينورد في الدوري الأوروبي

2/15/2024 7:07:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يحل فريق روما الإيطالي ضيفًا على فينورد الهولندي التاسعة إلا الربع مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات ذهاب دور خروج المغلوب من بطولة الدوري الأوروبي الموسم الجاري 2023-2024.
ويشهد دور خروج المغلوب على مواجهات نارية بين الفرق التي احتلت المركز الثاني في مجموعات الدوري الأوروبي هذا الموسم، وبين الأندية التي احتلت المركز الثالث ببطولة دوري أبطال أوروبا.
سيخوض فريق فينورد مباراة اليوم أمام روما، من أجل الثأر لهزيمته في نهائي بطولة الدوري الأوروبي 2022، عندما خسر أمام الذئاب بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو 0-1 وضياع اللقب القاري.
ويلتقي فريق روما مع فينورد للموسم الثالث على التوالي في المسابقات الأوروبية، حيث خسر الفريق الهولندي اللقب أمام الجيالوروسي في 2022.
وبعدها فاز فينورد على روما 1-0 في ذهاب دور الـ 8 من الدوري الأوروبي الموسم الماضي، ثم خسر أمام نادي العاصمة 1-4، ليتأهل الأخير للدور نصف النهائي.
وفي نسخة الموسم الماضي، تأهل روما إلي نهائي الدوري الأوروبي، لكن خسر اللقب بركلات الترجيح أمام إشبيلية.
وسيلعب روما الإيطالي مباراته الأولى على الصعيد الأوروبي بعد رحيل مدربه المخضرم جوزيه مورينيو، وتولي دانييلي دي روسي القيادة الفنية للذئاب.
قاد دي روسي فريق روما في 4 مباريات بالدوري الإيطالي، نجح في الفوز بـ 3 لقاءات على هيلاس فيرونا وساليرنيتانا وكالياري، وخسر أمام إنتر ميلان.

ملاعب

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