ريابكوف: نحذر واشنطن باستمرار من خطورة التصعيد في أوكرانيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أشار نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إلى أن موسكو تحذر واشنطن بشكل مستمر خلال الاتصالات بين مسؤولي البلدين من خطورة التصعيد في أوكرانيا.وردا على سؤال من مراسل "رويترز" حول إجراء محادثة هاتفية بين مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية يوري أوشاكوف، ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان، قال ريابكوف: "لا أعلق على محتوى الاتصالات عبر مختلف القنوات وعلى مختلف المستويات. من حين لآخر تجرى محادثات هاتفية بين البلدين، ويتبادل المسؤولون رفيعو المستوى من الجانبين التقييمات. ومن جانبنا يتم إرسال كافة الإشارات اللازمة إلى الإدارة الأمريكية لكنني لست مستعدا للتعليق، وبشكل عام ليس من قواعد الاتصالات الدبلوماسية الكشف عن فحواها".



وأضاف: "لا يمكنني الكشف عن مواضيع هذه المحادثات ولاسيما التي نجريها بما في ذلك في شكل تسليم أي مذكرات وملاحظات غير رسمية".



وتابع: "قضية أوكرانيا حاضرة كغيرها وإشاراتنا واضحة ومفادها أن ما يحدث يندرج في النهج الأمريكي، وهذا أمر خطير للغاية. كنا نرسل هذه الإشارات لهم وسنواصل إرسالها عبر كل القنوات".

RT