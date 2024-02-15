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ياسين بونو يحسم مشاركته أمام سباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا

2/15/2024 7:07:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف المغربي ياسين بونو حارس مرمى فريق الهلال السعودي موقفه من المشاركة في مباراة فريقه أمام نظيره سباهان الإيراني، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.
وتقام مباراة الهلال ضد سباهان الإيراني التي تجمع بين الفريقين، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال آسيا مساء اليوم الخميس من فبراير الجاري.


وقال ياسين بونو في تصريحات لقناة ssc السعودية، إنه جاهزا للمشاركة بشكل طبيعي خلال مباراة سباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا.
وواصل الحارس المغربي في تصريحاته قبل المباراة المرتقبة: "اللاعب المحترف يستطيع التعامل مع جميع المواجهات بجدية".
تصريح ياسين بونو أن الهلال يلعب من أجل الألقاب وهو دائما في أتم الجاهزية لمقابلة أي فريق وفي استكمل في تصريحاته: "جميع لاعبي الهلال على مستوى عال، واللاعبون العائدون من بطولة كأس أمم إفريقيا، لم يضيعوا لياقتهم البدنية، وحصلوا على فترة راحة لمدة 5 أيام، ثم عادوا للتدريبات لمدة يومين، ليكونوا جاهزين مع الفريق".

وعلى جانب أخر، يأتي تأكيد ياسين بونو لجاهزيته لخوض لقاء سباهان، في ظل الأزمة التي يعاني منها الهلال على مستوى حراسة المرمى في ظل إصابة حبيب الوطيان بقطع في الرباط الصليبي، إلى جانب وجود الحارس الشاب أحمد أبو راسين فقط.

ملاعب

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