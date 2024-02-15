صفارات الإنذار تدوي في مناطق بالجليل الأعلى

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
دوت صفارات الإنذار تدوي في مناطق بالجليل الأعلى، بعد الاشتباه بتسلل طائرة مسيرة من جنوب لبنان.
وأكدت القناة 12 الإسرائيلية إطلاق 3 صواريخ مضادة للدبابات من لبنان باتجاه بلدة شتولا في الجليل الغربي.
في المقابل، قال حزب الله إنه استهدف التجهيزات التجسسية في موقع الراهب العسكري الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وحقق إصابة مباشرة.
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