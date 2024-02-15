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صفارات الإنذار تدوي في مناطق بالجليل الأعلى

2/15/2024 7:07:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دوت صفارات الإنذار تدوي في مناطق بالجليل الأعلى، بعد الاشتباه بتسلل طائرة مسيرة من جنوب لبنان.


وأكدت القناة 12 الإسرائيلية إطلاق 3 صواريخ مضادة للدبابات من لبنان باتجاه بلدة شتولا في الجليل الغربي.


في المقابل، قال حزب الله إنه استهدف التجهيزات التجسسية في موقع الراهب العسكري الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وحقق إصابة مباشرة.


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