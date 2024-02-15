حزب الله: استهدفنا بصاروخ فلق ثكنة زبدين بمزارع شبعا المحتلة
التاريخ
2/15/2024 7:07:35 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال حزب الله إنه استهدف بصاروخ فلق ثكنة زبدين العسكرية الإسرائيلية في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وحقق إصابة مباشرة.
كما أعلن حزب الله استهداف التجهيزات التجسسية في موقع الراهب العسكري الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة، مؤكدا أنه حقق إصابة مباشرة.
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