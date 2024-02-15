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حزب الله: استهدفنا بصاروخ فلق ثكنة زبدين بمزارع شبعا المحتلة

2/15/2024 7:07:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال حزب الله إنه استهدف بصاروخ فلق ثكنة زبدين العسكرية الإسرائيلية في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وحقق إصابة مباشرة.


كما أعلن حزب الله استهداف التجهيزات التجسسية في موقع الراهب العسكري الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة، مؤكدا أنه حقق إصابة مباشرة.


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