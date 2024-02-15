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حرمان مشجع إيفرتون 3 سنوات بسبب السخرية من محمد صلاح

2/15/2024 7:07:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصدرت محكمة سيفتون على احد مشجعي ايفرتون بالحرمان من حضور المباريات لمدة 3 سنوات وذلك علي خلفية احداث مباراة ليفربول وايفرتون، والتي إنتهت بفوز الريدز بهدفي النجم المصري محمد صلاح بالجولة الـ 9 من الدوري الإنجليزي.

وقام المشجع ويدعي جويل باروايز بالسخرية من محمد صلاح ومشجعي ليفربول الذين توفوا في حادثة "هيسيل" عام 1985.
وكانت الحادثة هي فاجعة في تاريخ كرة القدم حيث توفى 39 مشجعًا في تدافع قبل نهائي دوري أبطال أوروبا قبل 39 عاماً.
كان باروايز حاضرًا في ملعب "أنفيلد" يوم 21 أكتوبر الماضي قبل انطلاق مباراة ديربي الميرسيسايد بين ليفربول وإيفرتون وقام بهذا التصرف، وبعد اعتراف المشجع صاحب الـ 26 عامًا، حكمت محكمة سيفتون عليه بالحظر من حضور الملاعب لمدة 3 سنوات مقبلة لأنه مذنب بارتكاب اساءات عنصرية ودينية خطيرة.
كما تم تغريم باروايز بمبلغ 500 جنيه إسترليني لنفس الفعل بسبب صراخه بإساءات عنصرية فور النطق باسم محمد صلاح من قبل الإذاعة الداخلية لملعب "أنفيلد".
وسُئل باروايز عن سبب فعلته في مباراة ليفربول، وقال في تصريحات نقلتها "BBC" البريطانية: "لأنني أحمق".
وبهذا القرار، لن يستطيع هذا المشجع الذي تم القبض عليه بعد نهاية المباراة من حضور أي مباراة داخل بريطانيا حتى انتهاء السنوات الثلاث ولا حتى الاقتراب لميل واحد لأي مباراة لنادي إيفرتون سواء داخل ملعب "جوديسون بارك" أو خارجه.

ملاعب

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