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بعد الفوز على الفيحاء.. رونالدو يكشف عما يميز النصر السعودي

2/15/2024 7:07:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر عن سر النتائج الإيجابية للفريق السعودي خلال الفترة الأخيرة، مشددا على أن الفريق سيعود إلى مساره قبل فترة التوقف.
وقاد رونالدو، فريقه النصر، إلى فوز مهم على حساب مضيفه الفيحاء (1-0)، أمس الأربعاء على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن منافسات ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا.
وقال رونالدو خلال المؤتمر الصحفي: "السر في نتائجنا الإيجابية هو العمل الجماعي، وفريقنا سوف يأخذ الطريق الذي يريد المدرب لويس كاسترو".
وأضاف قائد النصر: "نريد العودة إلى الأسلوب الذي كنا عليه قبل التوقف، والانتصارات قادرة على إعادة الفريق مرة أخرى".
وختم كريستيانو تصريحاته قائلا: "مستواي الشخصي سأكمله خلال الموسم الحالي، وسنحقق الهدف الذي نريده بنادي النصر".

ملاعب

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