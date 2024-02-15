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الدفاع الروسية تعلن إسقاط 14 صاروخا أوكرانيا استهدفت بيلغورود غربي روسيا

2/15/2024 7:07:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 14 صاروخ RM-70 Vampire MLRS تشيكية أطلقتها قوات كييف على مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا.


وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في حوالي الساعة 12.30 ظهرا بتوقيت موسكو تم إحباط محاولة نظام كييف شن هجمات إرهابية بصواريخ RM-70 Vampire وأسقطت دفاعاتنا 14 صاروخا".
واعترضت الدفاعات الروسية ليلة 14 فبراير تسع مسيرات أوكرانية أطلقتها قوات كييف باتجاه الأراضي الروسية، وتم تدمير اثنتين منها فوق مقاطعة بيلغورد وواحدة فوق مقاطعة فورونيج وست فوق البحر الأسود.

RT

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