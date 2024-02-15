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اليونيفيل: تحول مثير للقلق في الاشتباكات بين حزب الله وإسرائيل

2/15/2024 7:07:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال ناطق باسم قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان "يونيفيل"، إن الأيام الأخيرة شهدت تحولا مثيرا للقلق في تبادل إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل.


وأضاف أن اليونيفيل رصدت استهداف مناطق بعيدة عن الخط الأزرق، مناشدا جميع الأطراف لوقف الأعمال العدائية.


وشدد على أن الخسائر في الأرواح والإصابات تثير القلق، داعيا لتكثيف الجهود الدبلوماسية لاستعادة الاستقرار والحفاظ على سلامة المدنيين.


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