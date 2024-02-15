اليونيفيل: تحول مثير للقلق في الاشتباكات بين حزب الله وإسرائيل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال ناطق باسم قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان "يونيفيل"، إن الأيام الأخيرة شهدت تحولا مثيرا للقلق في تبادل إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل.
وأضاف أن اليونيفيل رصدت استهداف مناطق بعيدة عن الخط الأزرق، مناشدا جميع الأطراف لوقف الأعمال العدائية.
وشدد على أن الخسائر في الأرواح والإصابات تثير القلق، داعيا لتكثيف الجهود الدبلوماسية لاستعادة الاستقرار والحفاظ على سلامة المدنيين.
MENAFN15022024000208011052ID1107856375
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.