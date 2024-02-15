Thursday, 15 February 2024 04:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


3.5 مليون مسافر يختارون الملكية الأردنية للسفر خلال 2023

2/15/2024 7:07:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية في بيان صحفي اليوم ان بيانات الشركة المالية الأولية غير المدققة التي نُشرت لغايات الإفصاح الأولي للعام 2023 شهدت تحسناً ونمواً في عمليات الشركة ومؤشرات أدائها التشغيلية، حيث نقل أسطول طائرات الملكية الأردنية 3.5 مليون مسافر مقابل 3 مليون مسافر في العام 2022 وبتحسن بلغ 18%.
كما إرتفع معدل إمتلاء الطائرات إلى 78% مقارنة 77% للعام السابق، وارتفعت إيرادات الشركة من 612.8 مليون دينار للعام 2022 إلى 733.5 مليون دينار للعام 2023 وبنسبة 20%، كما ارتفعت عدد ساعات الطيران بنسبة 17% وعدد مرات الإقلاع بنسبة 14%.
نائب رئيس مجلس الإدارة / الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية المهندس سامر المجالي قال أنه وبالرغم من التحسن في النتائج التشغيلية خلال العام 2023 وتحقيق أرباح صافية بقيمة 10.8 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023 مقابل خسائر بلغت 71.6 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2022، إلا أن نتائج الربع الرابع من العام 2023 تأثرت بشكل كبير بالحرب على غزة وأدت إلى إنخفاض في حركة السفر الى الأردن وبالتالي انخفاض إيرادات الشركة في هذا الربع بحوالي 40 مليون دينار عن ما هو متوقع، والذي أدى الى خسارة صافية في عام 2023 بلغت 8.5 مليون مقارنة مع خسارة صافية بلغت 78.9 في عام 2022.
وفيما يتعلق بنتائج الربع الأخير، أوضح المجالي أنه عادة ما يكون الأضعف من حيث النتائج المتوقعة في الموازنة إلا ان الحرب على غزة وما تبعها من آثار سلبية على حركة السفر وانخفاض حاد في أعداد المسافرين من السوق الفلسطيني سيما أن الأردن هو نقطة وصول إلى منطقة بلاد الشام، وتأثر السياحة في المملكة والمنطقة بالكامل والانخفاض الكبير في حجوزات المسافرين على طائرات الشركة باعتبار الملكية الأردنية ناقل أساسي للسياحة الوافدة إلى الأردن وللمسافرين إليه لأسباب أخرى، كل ذلك كان لهُ تأثير مباشر سلبي على النتائج المالية، وبالرغم من جهود الشركة لتقليل التكاليف وضبط النفقات في مختلف المجالات للحفاظ على النتائج الإيجابية والأداء القياسي الذي قد تم انجازهم، ولكننا لم نستطع استيعاب الأضرار في فترة الربع الأخير وجاءت الأرقام بخلاف النتائج المرجو تحقيقها. موضحًا ان وضع الشركة الحالي إيجابي وهي على الطريق الصحيح سيما مع بدءها بتنفيذ خطة النمو والتطور من حيث تحديث الأسطول وزيادة عدد المحطات وتحسين مجمل خدمات المسافرين.
وبين المجالي أن الملكية الاردنية قامت باستكمال إجراءات إعادة هيكلة رأس المال خلال الربع الرابع من العام 2023 تماشيًا مع متطلبات المادة (266) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، وذلك من خلال إطفاء 201 مليون دينار من الخسائر المتراكمة وإطفاء الإحتياطي الإجباري وزيادة رأس المال بمبلغ 240 مليون دينار (170 مليون دينار من خلال تملك 90% من أسهم شركة المطارات الأردنية، بالإضافة الى 70 مليون دفعات على حساب رأس المال).




MENAFN15022024000208011052ID1107856374

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث