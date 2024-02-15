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ليفربول يتلقى صفعة قوية قبل نهائي كأس الرابطة

2/15/2024 7:07:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت تقارير صحفية إن ترنت ألكسندر أرنولد ظهير فريق ليفربول الإنجليزي وجه صدمة للريدز قبل نهائي كأس رابطة المحترفين.
ويلتقي ليفربول مع تشيلسي يوم 25 فبراير/ شباط الجاري في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، على ملعب ويمبلي بالعاصمة لندن.
وذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية في تقرير لها أن ترنت سيغيب عن ليفربول في الفترة المقبلة بعد تفاقم الإصابة التي يعاني منها في ركبته.
وخرج ترنت بعد 46 دقيقة في مباراة ليفربول وبيرنلي السبت الماضي التي حسمها الريدز بفوز 3-1.
وسيغيب ترنت عن نهائي كأس الرابطة ضد تشيلسي وقبلها لن يتواجد في مباراتي برينتفورد ولوتون تاون يومي 17 و21 فبراير ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
وبدأت الأزمة مع ترنت في يناير/ كانون الثاني الماضي خلال مباراة بورنموث حين عانى من إصابة في الرباط الجانبي للركبة.
وبعدها لم يلعب أرنولد إلا 22 دقيقة فقط في فوز 4-1 على تشيلسي و58 في خسارة 1-3 أمام أرسنال ضمن الدوري المحلي.
يذكر أن اللاعب الإنجليزي قد شارك في 29 مباراة مع تشيلسي في كافة البطولات هذا الموسم سجل فيها هدفين وصنع 10 آخرين.

ملاعب

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