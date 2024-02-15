ليفربول يتلقى صفعة قوية قبل نهائي كأس الرابطة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت تقارير صحفية إن ترنت ألكسندر أرنولد ظهير فريق ليفربول الإنجليزي وجه صدمة للريدز قبل نهائي كأس رابطة المحترفين.
ويلتقي ليفربول مع تشيلسي يوم 25 فبراير/ شباط الجاري في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، على ملعب ويمبلي بالعاصمة لندن.
وذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية في تقرير لها أن ترنت سيغيب عن ليفربول في الفترة المقبلة بعد تفاقم الإصابة التي يعاني منها في ركبته.
وخرج ترنت بعد 46 دقيقة في مباراة ليفربول وبيرنلي السبت الماضي التي حسمها الريدز بفوز 3-1.
وسيغيب ترنت عن نهائي كأس الرابطة ضد تشيلسي وقبلها لن يتواجد في مباراتي برينتفورد ولوتون تاون يومي 17 و21 فبراير ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
وبدأت الأزمة مع ترنت في يناير/ كانون الثاني الماضي خلال مباراة بورنموث حين عانى من إصابة في الرباط الجانبي للركبة.
وبعدها لم يلعب أرنولد إلا 22 دقيقة فقط في فوز 4-1 على تشيلسي و58 في خسارة 1-3 أمام أرسنال ضمن الدوري المحلي.
يذكر أن اللاعب الإنجليزي قد شارك في 29 مباراة مع تشيلسي في كافة البطولات هذا الموسم سجل فيها هدفين وصنع 10 آخرين.
ملاعب
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