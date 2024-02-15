الأردن يتسلم رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تسلم الأردن اليوم، رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في دورته 113، والتي بدأت أعمالها في القاهرة، برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي.



وتسلم الشمالي رئاسة المجلس من رئيس وفد الجمهورية اليمنية رئيس الدورة السابقة ١١٢ للمجلس / وزير الصناعة والتجارة في الجمهورية اليمنية محمد حزام الأشول.



وتحفل اجتماعات المجلس في هذه الدورة بالعديد من الملفات التي تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي العربي وتعظيم الاستفادة من الفرص والإمكانات المتاحة والعمل على تحقيق التكامل في عدة مجالات وكذلك التباحث في تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واضطرابات البحر الأحمر وباب المندب.



وقال الشمالي خلال الاجتماع :"يسعدني ونحن نجتمع اليوم في مقر حاضنة العمل العربي المشترك، جامعة الدول العربية، لعقد اجتماعات الدورة 113 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، التي تتشرف المملكة الأردنية الهاشمية برئاستها".



وثمن الشمالي جهود كوادر الأمانة العامة للجامعة برئاسة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في الإعداد لأعمال مجلسنا والمتابعة الدقيقة لجدول أعمال هذه الدورة.



وقال الشمالي أن دولنا وجامعتها تجد اليوم نفسها تخوض غمار مرحلة فارقة أخرى من تاريخ أُمتنا المعاصر، مرحلة عنوانها الأبرز إجهاد اقتصادي ذو تبعات اجتماعية عميقة.



وأضاف الشمالي لقد اخترت كلمةَ "إجهاد" في وصف ما يواجِهنا من تحديات، لأنها قد تكون الأفضل تعبيرا عن الأثر الذي يخلفه توالي الأزمات العالمية والإقليمية على اقتصاداتنا ورفاه شعوبنا، وكي لا نعود كثيرا إلى الوراء حسبنا أن ننظر فيما فعلته وتفعله متواليةُ جائحة كورونا".



وقال إنه وما لبثت أن تراجعت وطأة الجائحة بما خلفته من إغلاق للمؤسسات وفقدان للوظائف وزيادة في الفقر، حتى أطلت علينا الازمة الروسية-الأوكرانية التي رفعت نسب التضخم والأسعار وأضرت بسلاسل التزويد.



أما عن العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة" قال الشمالي:" فقد أزهقت المجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، ولا تزال، عشرات الآلاف من الأرواح، وشردت مئات الآلاف من مواطني القطاع وخلفت دمارا وخرابا بعشرات المليارات من الدولارات، كما أدت إلى خلل في سلاسل الإمداد وحركة الملاحة عبر البحر الأحمر والدخل السياحي في منطقتنا".

وأضاف الشمالي:" اليوم، ونحن نقترب من الذكرى التاسعة والسبعين لتأسيس جامعة الدول العربية (في 22 آذار المقبل)، نجد في تكثيف جهود دولنا لإنفاذ آليات العمل العربي المشترك المتوافق عليها وتمتين دور مؤسسات الجامعة تحقيقاً للمصالح العربية وتفعيلاً للقواسم المشتركة وتحصيناً من التحديات الماثلة والمستقبلية، وبالتالي تلبية للاحتياجات الأصيلة لدى الإنسان العربي.