قوات الاحتلال تعتقل 20 فلسطينيا في الضفة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك إن قوات الاحتلال اعتقلت منذ مساء أمس الأربعاء 20 فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية المحتلة بينهم طفل وأسرى سابقون.
وأضاف البيان أن عدد المعتقلين في الضفة منذ السابع من أكتوبر المنصرم، ارتفع إلى 7040 فلسطيني، ويشمل ذلك من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.
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