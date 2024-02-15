قوات الاحتلال تعتقل 20 فلسطينيا في الضفة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك إن قوات الاحتلال اعتقلت منذ مساء أمس الأربعاء 20 فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية المحتلة بينهم طفل وأسرى سابقون.



وأضاف البيان أن عدد المعتقلين في الضفة منذ السابع من أكتوبر المنصرم، ارتفع إلى 7040 فلسطيني، ويشمل ذلك من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

