قفزة كبيرة لمنتخب النشامى على تصنيف الفيفا بعد حلوله وصيفاً لآسيا تفاصيل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صعد المنتخب الوطني لكرة القدم الذي حل وصيفا في كأس آسيا 2023 قبل أيام، إلى المركز 70 عالميا والعاشر آسيويا في تصنف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).



وتقدم النشامى 17 مركزا دفعة واحدة في التصنيف العالمي الجديد الذي صدر اليوم الخميس، ليصل مجموع نقاط المنتخب إلى 1343.6 نقطة.



وعلى الصعيد الآسيوي تقدم المنتخب القطري 21 مركزا في التصنيف الجديد وذلك بعد ظفره بلقب كأس آسيا، حيث أصبح في المركز 37 عالميا.



وأظهر التصنيف الجديد احتفاظ الأرجنتين بصدارة التصنيف تليها فرنسا، إنكلترا، بلجيكا والبرازيل.