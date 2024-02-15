جيش الاحتلال الاسرائيلي : قصفنا عشرات الأهداف التابعة لحزب الله بجنوب لبنان

جيش الاحتلال الاسرائيلي : قصفنا عشرات الأهداف التابعة لحزب الله بجنوب لبنان
التاريخ
2/15/2024 6:10:28 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن طائراته الحربية قصفت عشرات الأهداف التابعة لحزب الله في منطقة وادي السلوقي جنوبي لبنان.
وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه قصف بنى تحتية لحزب الله في منطقة اللبونة جنوب لبنان.
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