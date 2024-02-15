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جيش الاحتلال الاسرائيلي : قصفنا عشرات الأهداف التابعة لحزب الله بجنوب لبنان

2/15/2024 6:10:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن طائراته الحربية قصفت عشرات الأهداف التابعة لحزب الله في منطقة وادي السلوقي جنوبي لبنان.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه قصف بنى تحتية لحزب الله في منطقة اللبونة جنوب لبنان.


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