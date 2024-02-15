Thursday, 15 February 2024 03:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أردوغان يوجه رسالة لمصر على متن طائرته العائدة إلى تركيا

2/15/2024 6:10:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن زيارته إلى مصر جاءت بعد إصرار مستمر من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وأضاف أردوغان اليوم الخميس، من على متن الطائرة خلال رحلة عودته من مصر إلى تركيا: "وجهت دعوة للرئيس المصري لزيارة تركيا، سيقوم بذلك خلال الفترة القادمة، ما بين أبريل أو مايو المقبلين".


وأكد على وجود "علاقات عميقة الجذور مع ‎مصر، ثقافيا وتاريخيا وأن زيارته إلى مصر كانت صادقة وإيجابية"، قائلا: "نحن لا نتقاسم مع مصر التاريخ فقط، بل أيضا تربطنا الجغرافيا والبحر المتوسط. أهمية البحر المتوسط تزداد في المعادلة العالمية يوما بعد يوم".


وأضاف أردوغان: "نعتزم زيادة تعاوننا مع مصر لضمان وقف المذبحة في غزة، وتحقيق حل دائم ومستدام للقضية الفلسطينية"، وتابع: "يمكننا أن نتخذ كل أشكال الخطوات مع جيراننا في المنطقة، شريطة ألا يُسمح بإنشاء كيان إرهابي على حدودنا".


يذكر أن آخر زيارة لرئيس تركي إلى مصر هي تلك التي أجراها الرئيس السابق عبدالله غول في فبراير عام 2013. فيما كانت آخر زيارة لأردوغان إلى القاهرة خلال فترة ولايته رئيسا للوزراء في نوفمبر 2012.

RT

MENAFN15022024000208011052ID1107856132

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث