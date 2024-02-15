أردوغان يوجه رسالة لمصر على متن طائرته العائدة إلى تركيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن زيارته إلى مصر جاءت بعد إصرار مستمر من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.وأضاف أردوغان اليوم الخميس، من على متن الطائرة خلال رحلة عودته من مصر إلى تركيا: "وجهت دعوة للرئيس المصري لزيارة تركيا، سيقوم بذلك خلال الفترة القادمة، ما بين أبريل أو مايو المقبلين".



وأكد على وجود "علاقات عميقة الجذور مع ‎مصر، ثقافيا وتاريخيا وأن زيارته إلى مصر كانت صادقة وإيجابية"، قائلا: "نحن لا نتقاسم مع مصر التاريخ فقط، بل أيضا تربطنا الجغرافيا والبحر المتوسط. أهمية البحر المتوسط تزداد في المعادلة العالمية يوما بعد يوم".



وأضاف أردوغان: "نعتزم زيادة تعاوننا مع مصر لضمان وقف المذبحة في غزة، وتحقيق حل دائم ومستدام للقضية الفلسطينية"، وتابع: "يمكننا أن نتخذ كل أشكال الخطوات مع جيراننا في المنطقة، شريطة ألا يُسمح بإنشاء كيان إرهابي على حدودنا".



يذكر أن آخر زيارة لرئيس تركي إلى مصر هي تلك التي أجراها الرئيس السابق عبدالله غول في فبراير عام 2013. فيما كانت آخر زيارة لأردوغان إلى القاهرة خلال فترة ولايته رئيسا للوزراء في نوفمبر 2012.

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