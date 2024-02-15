Thursday, 15 February 2024 03:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أيرلندا تدعو أميركا لإعادة التفكير في قرار تعليق الدعم عن الأونروا

2/15/2024 6:10:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعا وزير خارجية أيرلندا مايكل مارتن الولايات المتحدة لإعادة التفكير في قرارها بتعليق الدعم المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).


وأضاف الوزير الأيرلندي في مؤتمر صحفي مشترك بدبلن مع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، أن إسرائيل شنت حملة كاذبة ومضللة ضد الأونروا، بهدف وقف تقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين في قطاع غزة.


وشدد على أن أي هجوم على الأونروا من شأنه تقويض حل الدولتين، متهما إسرائيل بعدم احترام حقوق الإنسان الأساسية للشعب الفلسطيني.


MENAFN15022024000208011052ID1107856131

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث