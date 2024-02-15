أيرلندا تدعو أميركا لإعادة التفكير في قرار تعليق الدعم عن الأونروا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعا وزير خارجية أيرلندا مايكل مارتن الولايات المتحدة لإعادة التفكير في قرارها بتعليق الدعم المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).



وأضاف الوزير الأيرلندي في مؤتمر صحفي مشترك بدبلن مع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، أن إسرائيل شنت حملة كاذبة ومضللة ضد الأونروا، بهدف وقف تقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين في قطاع غزة.



وشدد على أن أي هجوم على الأونروا من شأنه تقويض حل الدولتين، متهما إسرائيل بعدم احترام حقوق الإنسان الأساسية للشعب الفلسطيني.

