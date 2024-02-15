أيرلندا تدعو أميركا لإعادة التفكير في قرار تعليق الدعم عن الأونروا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعا وزير خارجية أيرلندا مايكل مارتن الولايات المتحدة لإعادة التفكير في قرارها بتعليق الدعم المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وأضاف الوزير الأيرلندي في مؤتمر صحفي مشترك بدبلن مع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، أن إسرائيل شنت حملة كاذبة ومضللة ضد الأونروا، بهدف وقف تقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين في قطاع غزة.
وشدد على أن أي هجوم على الأونروا من شأنه تقويض حل الدولتين، متهما إسرائيل بعدم احترام حقوق الإنسان الأساسية للشعب الفلسطيني.
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