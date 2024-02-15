العلمية الملكية تطلق مشروعا لوقف تدهور الأراضي الزراعية بعجلون

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أطلقت الجمعية العلمية الملكية، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في محافظة عجلون، أمس الأربعاء، مشروع "تحقيق أهداف حيادية الأراضي المتدهورة من خلال برامج الاستعادة والإدارة المستدامة للأراضي في شمالي الأردن".



وقال محافظ عجلون الدكتور قبلان الشريف إن هذا المشروع يسعى الى تطبيق الممارسات العالمية الفضلى للتخفيف من آثار تدهور الأراضي على الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية.



وأكد الشريف أن المحافظة بكوادرها وأجهزتها كافة تدعم إنجاح المشاريع الوطنية الريادية لتحقيق الرؤية الملكية السامية في تحقيق التنمية المستدامة في عموم المملكة مما ينعكس إيجابا على أبناء المحافظة بفتح آفاق جديدة لفرص تنموية أكبر.



وأضاف الشريف أن الأردن يواجه العديد من التحديات التي تحد من القدرة على النمو ومن أهمها شح الموارد والتغير المناخي، إلا أنه وبالرغم من هذه التحديات لا يزال قادرا على الإنجاز حيث أصبح رائدا في مجال العمل المناخي وتبني التكنولوجيا الخضراء.



وقال مدير مركز المياه والبيئة والتغير المناخي بالجمعية العلمية الملكية الدكتور المؤيد السيد إن المشروع الذي يمتد تنفيذه الى 4 سنوات، يهدف إلى اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأراضي وإدارتها بشكل مستدام، وتأهيل المناطق المتدهورة.



وقال إن المشروع سينفذ في محافظات إربد، وعجلون، والمفرق، وبدعم من مرفق البيئة العالمي عبر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).



وبين أن المشروع يهدف الى المساعدة في التخطيط المستدام لاستخدام الأراضي المختلفة والمحافظة على موارد الأراضي المنتجة وزيادة مساحتها وتحسين إنتاجيتها لمواجهة الطلب المتزايد على الغذاء، إضافة إلى إدارة الغابات وإعادة تأهيلها وتحسين إنتاجية المراعي والأراضي الجرداء في محافظات الشمال كمرحلة أولى، مؤكداً على منهجية الجمعية العلمية الملكية في العمل مع جميع القطاعات لتحقيق تنمية حقيقية ذات أثر مستدام على الأرض.



وتحدث مدير زراعة محافظة عجلون المهندس رامي العدوان عن برامج وخطط عمل المديرية التي تساعد في زيادة الرقعة الخضراء في المملكة والمحافظة على أكبر مساحة غابات في الأردن في عجلون التي حباها الله بهذه النعمة العظيمة.



وقال العدوان أن أهداف المديرية تلتقي تماما مع أهداف المشروع من حيث المحافظة على الموارد الطبيعية وحسن إداراتها وأن مديرية الزراعة تعد نفسها شريكا وداعما لهذا المشروع.



وعرض مدير المشروع في الجمعية العلمية الملكية، المهندس عبد الله كلوب، مراحل المشروع المختلفة ودور الجهات الرسمية والمحلية في تحقيق أهدافه مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى جعل الزراعة الحرجية أكثر إنتاجية واستدامة ويحسن عملية توفير السلع والخدمات التي يمكن الحصول عليها من الزراعة الحرجية وأراضي المراعي.



وأكد كلوب أن المشروع يهدف الى تحسين أسس التخطيط لاستعمالات الأراضي ومراقبة حالة التدهور فيها باستخدام تكنولوجيا الاستشعار عن بعد، والاستثمار في سلاسل القيمة الزراعية النباتية والحيوانية لتحسين سبل العيش للمزارعين مشيرا الى أن المشروع يستهدف السيدات بنسبة 50% في جميع انشطته.



وبين كلوب أن المشروع يسعى إلى تطبيق تدخلات ومشاريع تهدف إلى التأقلم مع التغير المناخي ومواجهة تدهور الأراضي عن طريق وضع سياسات واستراتيجيات وبرامج استثمارية لتحقيق ذلك التدهور.