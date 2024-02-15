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مذكرة تفاهم بين مجمع اللغة العربية والمكتبة الوطنية

2/15/2024 6:10:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وقع مجمع اللغة العربية الأردني ودائرة المكتبة الوطنية في مقر المجمع اليوم الخميس، مذكرة تفاهم.


ووفقا لبيان صادر عن المجمع، وقع المذكرة التي تأتي في إطار التعاون المشترك بينهما، عن المجمع رئيسه الدكتور محمد عدنان البخيت وعن المكتبة مديرها العام الدكتور نضال العياصرة.


وجاء توقيع هذه الاتفاقية تجسيدا لأهداف المؤسستين في خدمة أعمال التوثيق والبحث العلمي ورعاية النتاج الفكري الوطني ونشر المعرفة، وإبرازا لدورهما في تحقيق أهدافهما، وتأكيدا لرغبتهما في التعاون واستفادة كل منهما مما لدى الآخر.


وأكد الدكتور البخيت خلال حفل التوقيع، أن المجمع مهتم بموضوع التاريخ والتوثيق، وان المكتبة الوطنية هي من أهم الشركاء لتواجد الخبرات والكفاءات القادرة على حفظ وأرشفة ومعالجة الوثائق لمئات السنين.


من جهته، عبر الدكتور العياصرة عن اعتزازه وفخره بالشراكة التي تهدف الى حفظ الموروث الوطني.


وفي ختام حفل التوقيع تبادل الطرفان الدروع التكريمية.

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