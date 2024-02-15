MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يرجع ارتباط الكركم بإنقاص الوزن إلى خصائص الكركم المضادة للالتهابات، وقد أظهرت دراسة أن الكركم يساعد على خفض الدهون الثلاثية إذا تم تناوله بانتظام.ووفق "ليفينغ سترونغ"، إذا تم تناول غرام واحد من الكركم يومياً لمدة 30 يوماً، يليها أسبوعان إجازة، فإن مستوى الدهون الثلاثية في الدم يشهد انخفاضاً كبيراً.



وعلى الرغم من أن نتائج هذه التجربة لم تظهر أية فوائد تتعلق بخفض الكوليسترول، إلا أن خفض الدهون الثلاثية يعد أحد عوامل التحكم في متلازمة التمثيل الغذائي، والتي تتضمن ارتفاع 3 عناصر: الغلوكوز، والكوليسترول والدهون الثلاثية.



وقد وجدت دراسات أخرى، أن للكركم فوائد تتعلق بالتخسيس، وتنشيط حرق الجسم للطاقة.



كما تبين أن الجمع بين الكركم والفلفل الأسود يضاعف تأثير المادة النشطة في الكركم بنحو 20 مرة.



لكن ينبغي الانتباه إلى أنه لا ينبغي تناول أكثر من 8 غرامات من الكركم في اليوم الواحد.



وإلى جانب توفر الكركم كمسحوق أو كبسولات، يمكن تناول جذور الكركم كشاي، كما أنه مكون رئيسي في صلصة الكاري، وصلصة الخردل.

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