الحرية لمعتقلي الرأي هاشتاق يتصدر مواقع التواصل .. استمع 02/15/2024 - 13:47 عمان نت-رحمة محارم

تحت هاشتاق الحرية لمعتقلي الرأي تفاعل رواد مواقع التواصل وذلك على إثر الاعتقالات التي طالت نشطاء وقادات حركات شبابية



فقال بهاء الدين العتلة:

لماذا يتتبع قانون الجرائم الإلكترونية المطالبين بتحركّات جديّة عادلة لنصرة إخوتهم في غزّة عوضًا عن ملاحقة من يثير النزعات العنصرية و المتطرفة لتحييد البوصلة عن اتجاهها الصحيح؟.

تم توقيف محمد ابو دريع

سبعة ايام من قبل مدعي عام عمان

هيثم نبيل العياصرة :أسامه الضمور ومحمد أبو دريع وكل شبابنا أقل حقهم التعبير عن الرأي ومن السذاجة مقابلة هذا الفكر بالتخويف والترهيب لأن الفكر يواجه بالفكر

كل شبابنا بنرفع فيهم الرأس عالياً أحرار وأصحاب فكر وطني واعي



الرغد : اعتقال المحامي المتدرب والناشط الحقوقي معتز عواد وتحوليه للجرائم الالكترونية ورفض تكفيله.. الحرية لمن ارتفعت أصواتهم في كلّ موقفٍ يشرف، الحريّة لأصحاب كلمة الحقّ والحرقة على هذا الوطن.

هل خلت مواقع التواصل الاجتماعي ممّن يستحقّون تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية ليتم اعتقال معتز وخالد وغيرهم من النخب المثقفة والواعية والرافضة للظلم؟

باسم محمود: حُنجرة بوصلتها غزة لا نقبل بسلبها!

#الحرية_لمحمد_أبودريع

#الحرية_لمعتقلي_الرأي

ماجد الفراج :توقيف الصديق محمد ابو دريع لمدة سبع أيام



قانون الجرائم الإلكترونية أصبح يلاحق الناشطين السياسين ، الذين يدافعون عن الوطن ويساندون المقاومة الباسلة

اذا لم نقف ونجابه تكميم الأفواه وهذه القبضة الأمنية ، "راح يكون الدور على الجميع"



ونختمها مع غيث النعيميي : انا كمان نزلت عالمظاهرات و عالحدود و هتفنا و اضربنا و قاطعنا، ما يحبسوني انا كمان !

كان هذا أبرز ما تداوله وتفاعل معه رواد مواقع التواصل لهذا اليوم.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · الحرية لمعتقلي الرأي هاشتاق يتصدر مواقع التواصل أخبار بودكاست أضف تعليقك Radio Al-Balad