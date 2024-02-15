Thursday, 15 February 2024 03:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحرية لمعتقلي الرأي هاشتاق يتصدر مواقع التواصل .. استمع

2/15/2024 6:10:20 AM
(MENAFN- Amman Net)
  • الملك عبدالله الثاني، يصل الخميس إلى العاصمة البريطانية لندن، أولى محطات جولته في أوروبا ضمن زيارة الملك الخارجية التي بدأها من الولايات المتحدة الأميركية وتبعتها كندا.
  • رئيس الوزراء بشر الخصاونة يبدأ زيارة رسمية إلى اليابان، الخميس، يجري خلالها مباحثات مع رئيس الوزراء الياباني
  • وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، يعقد اليوم مؤتمرا صحفيا لإعلان ترتيبات موسم الحج للعام الحالي
  • تراجع عدد السياح القادمين إلى الأردن خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي بنسبة 6.8%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفقا لبيانات وزارة السياحة والآثار
  • استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بينهم بجروح خطيرة، من جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة.
  • وزارة الخارجية الأمريكية تحقق في مزاعم استخدام القوات الجوية الإسرائيلية الفوسفور الأبيض في غاراتها على قطاع غزة ولبنان، وفق ما صجيفة وول ستريت جورنال
  • تكون الأجواء باردة وغائمة جزئياً تتحول تدريجيا إلى غائمة، ومع ساعات الظهيرة تهطل الأمطار بين الحين والآخر في العديد من المناطق × أدخل بعض الكلمات المفتاحية.
    الحرية لمعتقلي الرأي هاشتاق يتصدر مواقع التواصل .. استمع 02/15/2024 - 13:47 عمان نت-رحمة محارم

    تحت هاشتاق الحرية لمعتقلي الرأي تفاعل رواد مواقع التواصل وذلك على إثر الاعتقالات التي طالت نشطاء وقادات حركات شبابية

    فقال بهاء الدين العتلة:
    لماذا يتتبع قانون الجرائم الإلكترونية المطالبين بتحركّات جديّة عادلة لنصرة إخوتهم في غزّة عوضًا عن ملاحقة من يثير النزعات العنصرية و المتطرفة لتحييد البوصلة عن اتجاهها الصحيح؟.

    تم توقيف محمد ابو دريع
    سبعة ايام من قبل مدعي عام عمان

    هيثم نبيل العياصرة :أسامه الضمور ومحمد أبو دريع وكل شبابنا أقل حقهم التعبير عن الرأي ومن السذاجة مقابلة هذا الفكر بالتخويف والترهيب لأن الفكر يواجه بالفكر

    كل شبابنا بنرفع فيهم الرأس عالياً أحرار وأصحاب فكر وطني واعي

    الرغد : اعتقال المحامي المتدرب والناشط الحقوقي معتز عواد وتحوليه للجرائم الالكترونية ورفض تكفيله.. الحرية لمن ارتفعت أصواتهم في كلّ موقفٍ يشرف، الحريّة لأصحاب كلمة الحقّ والحرقة على هذا الوطن.

    هل خلت مواقع التواصل الاجتماعي ممّن يستحقّون تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية ليتم اعتقال معتز وخالد وغيرهم من النخب المثقفة والواعية والرافضة للظلم؟

    باسم محمود: حُنجرة بوصلتها غزة لا نقبل بسلبها!
    #الحرية_لمحمد_أبودريع
    #الحرية_لمعتقلي_الرأي

    ماجد الفراج :توقيف الصديق محمد ابو دريع لمدة سبع أيام

    قانون الجرائم الإلكترونية أصبح يلاحق الناشطين السياسين ، الذين يدافعون عن الوطن ويساندون المقاومة الباسلة
    اذا لم نقف ونجابه تكميم الأفواه وهذه القبضة الأمنية ، "راح يكون الدور على الجميع"

    ونختمها مع غيث النعيميي : انا كمان نزلت عالمظاهرات و عالحدود و هتفنا و اضربنا و قاطعنا، ما يحبسوني انا كمان !

    كان هذا أبرز ما تداوله وتفاعل معه رواد مواقع التواصل لهذا اليوم.

    Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · الحرية لمعتقلي الرأي هاشتاق يتصدر مواقع التواصل أخبار بودكاست أضف تعليقك Radio Al-Balad

    MENAFN15022024000209011053ID1107856127


    •

    إخلاء المسؤولية القانونية:
    تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

    Tags

    Label

    Comments

    No comment

    Category

    Date

    النشرة الإخبارية



    آخر الأخبار

    البحث