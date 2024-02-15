الحرية لمعتقلي الرأي هاشتاق يتصدر مواقع التواصل .. استمع

(MENAFN
- Amman Net)
الملك عبدالله الثاني، يصل الخميس إلى العاصمة البريطانية لندن، أولى محطات جولته في أوروبا ضمن زيارة الملك الخارجية التي بدأها من الولايات المتحدة الأميركية وتبعتها كندا.
رئيس الوزراء بشر الخصاونة يبدأ زيارة رسمية إلى اليابان، الخميس، يجري خلالها مباحثات مع رئيس الوزراء الياباني
وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، يعقد اليوم مؤتمرا صحفيا لإعلان ترتيبات موسم الحج للعام الحالي
تراجع عدد السياح القادمين إلى الأردن خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي بنسبة 6.8%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفقا لبيانات وزارة السياحة والآثار
استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بينهم بجروح خطيرة، من جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة.
وزارة الخارجية الأمريكية تحقق في مزاعم استخدام القوات الجوية الإسرائيلية الفوسفور الأبيض في غاراتها على قطاع غزة ولبنان، وفق ما صجيفة وول ستريت جورنال
تكون الأجواء باردة وغائمة جزئياً تتحول تدريجيا إلى غائمة، ومع ساعات الظهيرة تهطل الأمطار بين الحين والآخر في العديد من المناطق × أدخل بعض الكلمات المفتاحية.
الحرية لمعتقلي الرأي هاشتاق يتصدر مواقع التواصل .. استمع 02/15/2024 - 13:47 عمان نت-رحمة محارم
تحت هاشتاق الحرية لمعتقلي الرأي تفاعل رواد مواقع التواصل وذلك على إثر الاعتقالات التي طالت نشطاء وقادات حركات شبابية
فقال بهاء الدين العتلة:
لماذا يتتبع قانون الجرائم الإلكترونية المطالبين بتحركّات جديّة عادلة لنصرة إخوتهم في غزّة عوضًا عن ملاحقة من يثير النزعات العنصرية و المتطرفة لتحييد البوصلة عن اتجاهها الصحيح؟.
تم توقيف محمد ابو دريع
سبعة ايام من قبل مدعي عام عمان
هيثم نبيل العياصرة :أسامه الضمور ومحمد أبو دريع وكل شبابنا أقل حقهم التعبير عن الرأي ومن السذاجة مقابلة هذا الفكر بالتخويف والترهيب لأن الفكر يواجه بالفكر
كل شبابنا بنرفع فيهم الرأس عالياً أحرار وأصحاب فكر وطني واعي
الرغد : اعتقال المحامي المتدرب والناشط الحقوقي معتز عواد وتحوليه للجرائم الالكترونية ورفض تكفيله.. الحرية لمن ارتفعت أصواتهم في كلّ موقفٍ يشرف، الحريّة لأصحاب كلمة الحقّ والحرقة على هذا الوطن.
هل خلت مواقع التواصل الاجتماعي ممّن يستحقّون تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية ليتم اعتقال معتز وخالد وغيرهم من النخب المثقفة والواعية والرافضة للظلم؟
باسم محمود: حُنجرة بوصلتها غزة لا نقبل بسلبها!
#الحرية_لمحمد_أبودريع
#الحرية_لمعتقلي_الرأي
ماجد الفراج :توقيف الصديق محمد ابو دريع لمدة سبع أيام
قانون الجرائم الإلكترونية أصبح يلاحق الناشطين السياسين ، الذين يدافعون عن الوطن ويساندون المقاومة الباسلة
اذا لم نقف ونجابه تكميم الأفواه وهذه القبضة الأمنية ، "راح يكون الدور على الجميع"
ونختمها مع غيث النعيميي : انا كمان نزلت عالمظاهرات و عالحدود و هتفنا و اضربنا و قاطعنا، ما يحبسوني انا كمان !
كان هذا أبرز ما تداوله وتفاعل معه رواد مواقع التواصل لهذا اليوم.
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