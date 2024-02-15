Thursday, 15 February 2024 03:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الخارجية تطالب بعقوبات دولية على سموتريتش وبن غفير

2/15/2024 6:09:54 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- طالبت الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، بفرض عقوبات دولية أمريكية على وزيري المالية والأمن القومي الإسرائيليين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان نشرته عبر صفحتها على منصة "إكس"، إن من سمتهما "الثنائي الفاشي"، يشكلان "تهديدًا خطيرًا للسلم الدولي وأمن واستقرار المنطقة والعالم".

ودان البيان تصريحاتهما الرافضة لإقامة دولة فلسطينية، بحجة أنها "تشكل خطرًا وجوديًّا على إسرائيل".

وذكر أن "هذه الحجة ما هي إلا ذريعة سخيفة يستخدمانها لتبرير موقفهما المسبق الذي يتنكر لوجود الشعب الفلسطيني وحقوقه، في حين أن إسرائيل لم تبادر ولو لمرة واحدة لإنهاء احتلالها وحصارها لأرض الدولة الفلسطينية كي تخرج بمثل هذه الانطباعات".

واعتبرت الوزارة أن "موقف حكومة اللاحتلال الرافض للدولة الفلسطينية، إمعان رسمي بتعميق الاستعمار ونظام الفصل العنصري الابرتهايد والتغذي على دوامة الحروب والعنف بديلاً للسلام والأمن والاستقرار الذي يترافق بالضرورة مع تجسيد دولة مستقلة للشعب الفلسطيني".

ولفتت الخارجية الفلسطينية إلى أن“هذا الموقف "الإسرائيلي” العنصري يفسر من جانب آخر طبيعة النظرة الاستعلائية تجاه الشعب الفلسطيني وممارسة أبشع أشكال الإبادة والقمع والتنكيل به بمنطق عنجهية القوة العسكرية والمفاهيم الأمنية البالية بديلاً للحلول السياسية للصراع".

ورأت أنه "تحريض علني على ارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق شعبنا وفي مقدمتها سرقة المزيد من أرضه وتهويدها بالاستيطان واستباحة كامل مقومات حياته ووجوده في أرض وطنه".

MENAFN15022024000205011050ID1107856126

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث