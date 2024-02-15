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بمنشورات“نارية”.. جيش الاحتلال يحذر نابلس من مصير جنين

2/15/2024 6:09:54 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN- ألقى جيش الاحتلال، فجر الخميس، منشورات في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، تتضمن صورة لمدخل مخيم جنين وقد اشتعلت فيه نيران هائلة، محذرا سكان المدينة من المصير نفسه.
وفي تهديده، كتب جيش الاحتلال على المنشور:“مصير مدينتك بين يديك. لا تمشوا في مسلك مخيم جنين”.
وقال شهود عيان إن جيش الاحتلال، ألقى المنشورات في أحياء عدة من نابلس خلال عملية عسكرية استغرقت عدة ساعات فجر الخميس.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي نفذ الاحتلال سلسلة اقتحامات لمخيم جنين، ومخيمات أخرى في الضفة الغربية المحتلة، دمر خلالها البنية التحتية وهدم نصبا تذكارية، بما فيها“قوس العودة” على مدخل المخيم، ودمر منازل وأحرق أخرى.
وقالت“إسرائيل”، إن مخيم جنين مركز لنشاط فصائل المقاومة الفلسطينية، ويضم عشرات المسلحين من حركات“حماس” و”الجهاد الإسلامي” و”فتح”، ومنه تنطلق عمليات ضد أهداف "إسرائيلية".
وعلى وقع حرب العدوان الإسرائيلي المدمر في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يكثف جيش الاحتلال عملياته في الضفة؛ ما أسفر حتى الأربعاء عن استشهاد 394 فلسطينيا وإصابة نحو 4450 آخرين واعتقال 7020، وهي أرقام قياسية خلال الأشهر الأربعة الأخيرة مقارنة بالأعوام السابقة.

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