تصنيف فيفا.. قفزة لقطر والأردن وتراجع لمصر وتونس والجزائر

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN-حافظ منتخب الأرجنتين بطل كأس العالم قطر 2022 على صدارة تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الصادر اليوم الخميس، عن شهر فبراير لعام 2024.

وأصبح من المعتاد أن يحافظ منتخب الأرجنتين على الصدارة في الأشهر الماضية بعد تحقيقه مونديال قطر وثبات مستواه ونتائجه مع المدرب، ليونيل سكالوني.

ولم يشهد التصنيف تغييرا كبيرا في أفضل 10 منتخبات عالمية كونها لم تخض أي مباراة خلال شهر يناير الماضي.

أفضل 10 منتخبات في تصنيف فيفا لشهر فبراير 2023:

1- الأرجنتين 2- فرنسا 3- إنجلترا 4- بلجيكا 5- البرازيل 6- هولندا 7- البرتغال 8- إسبانيا 9- إيطاليا 10- كرواتيا.

فيما شهدت قارتا إفريقيا وآسيا تغييرات كثيرة في منتخباتهما في التصنيف الحالي الصادر منذ قليل على موقع "فيفا" الرسمي.

إذ تقدم المنتخب الأردني 17 مركزا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم الصادر، ليحتل المرتبة 70 بعد النجاح الذي حققه بكأس آسيا 2023 في قطر.

واحتل المنتخب الأردني المركز الثاني في البطولة بعد خسارته أمام منتخب قطر الذي قفز 21 مركزا في التصنيف ليحتل المرتبة 37.

وتقدم المنتخب السعودي 3 مراكز ليصبح في المرتبة 53 عالميا.

وتقدم المغرب مركزا وحيدا ليصبح في الرقم 12، بينما تراجعت مصر 3 مراكز لتصبح في المركز 36.

وتراجع المنتخبان التونسي والجزائري 13 مركزا ليصبح نسور قرطاج في المركز 41، بينما الجزائر في المركز 43 عالميا بعد خروجهما من دور المجموعات في كأس إفريقيا 2023.

وتقدم منتخب العراق 4 مراكز ليصبح رقم 59 في التصنيف الشهري، في وقت تراجع فيه منتخب الإمارات خمسة مراكز ليصبح الـ69 عالميا.



