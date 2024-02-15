قيادي في“حزب الله”: المقاومة استعدت لاحتمالات توسع الحرب مع إسرائيل

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت/PNN- أكد عضو المجلس المركزي في حزب الله اللبناني، الشيخ نبيل قاووق، أن“المقاومة استعدت لاحتمالات توسع الحرب وقرارها الرد السريع والشديد”.
ونقلت“الوكالة الوطنية للإعلام” اليوم الخميس، عن قاووق قوله خلال احتفال تكريم لأحد عناصر الحزب القتلى، إن“المعركة مستمرة طالما العدوان مستمر على غزة، وأن الطريقة الوحيدة التي تجبر العدو على وقف العدوان على غزة ليس إلا الانتصار في الميدان”.
وأشار إلى أن“هزيمة العدو في الميدان هي الطريقة الوحيدة التي تجبره على وقف الحرب على غزة، ونحن بالتنسيق والتكامل مع المقاومة في غزة والمنطقة، سنحقق الهزيمة للعدو ونصنع نصرا عظيما للأمة يأخذها إلى معادلات واستراتيجيات جديدة تقربنا من تحرير فلسطين”.
وقال قاووق“إن العدو الإسرائيلي يوميا يهدد ويتمادى في قصف القرى والبلدات لأنه عاجز ومأزوم في غزة، لذلك فهو يهدد ويرتجف لأنه يدرك بأن المعركة مع لبنان ستكون أصعب وأشد”.
وأشار إلى أن“عدو الاحتلال، وبلسان كبار العسكريين، يقولون إن أكثر ما تخشاه "إسرائيل" في هذا الزمان، هو المواجهة الواسعة مع "حزب الله" في لبنان، لأنهم يدركون قوة ومعادلات ومفاجآت المقاومة، ويدركون أن صواريخ ومسيرات المقاومة الإسلامية في لبنان قادرة على أن تطال كل المدن والمستوطنات والمطارات، وكل المرافق الإستراتيجية“الإسرائيلية” على امتداد الكيان الصهيوني”.
وأضاف:“كل التهديدات متواصلة يقابلها استعداد متواصل من المقاومة، وهي استعدت لاحتمالات توسعة الحرب، وقرار المقاومة الرد السريع والشديد على أي تصعيد بالتصعيد، والتهجير بالتهجير، والتدمير بالتدمير، وهم يعلمون أن رجال حزب الله هم رجال الميدان وصناع الانتصارات”.
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