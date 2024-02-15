قيادي في“حزب الله”: المقاومة استعدت لاحتمالات توسع الحرب مع إسرائيل

MENAFN - Palestine News Network ) بيروت/PNN- أكد عضو المجلس المركزي في حزب الله اللبناني، الشيخ نبيل قاووق، أن“المقاومة استعدت لاحتمالات توسع الحرب وقرارها الرد السريع والشديد”.

ونقلت“الوكالة الوطنية للإعلام” اليوم الخميس، عن قاووق قوله خلال احتفال تكريم لأحد عناصر الحزب القتلى، إن“المعركة مستمرة طالما العدوان مستمر على غزة، وأن الطريقة الوحيدة التي تجبر العدو على وقف العدوان على غزة ليس إلا الانتصار في الميدان”.



وأشار إلى أن“هزيمة العدو في الميدان هي الطريقة الوحيدة التي تجبره على وقف الحرب على غزة، ونحن بالتنسيق والتكامل مع المقاومة في غزة والمنطقة، سنحقق الهزيمة للعدو ونصنع نصرا عظيما للأمة يأخذها إلى معادلات واستراتيجيات جديدة تقربنا من تحرير فلسطين”.

وقال قاووق“إن العدو الإسرائيلي يوميا يهدد ويتمادى في قصف القرى والبلدات لأنه عاجز ومأزوم في غزة، لذلك فهو يهدد ويرتجف لأنه يدرك بأن المعركة مع لبنان ستكون أصعب وأشد”.

وأشار إلى أن“عدو الاحتلال، وبلسان كبار العسكريين، يقولون إن أكثر ما تخشاه "إسرائيل" في هذا الزمان، هو المواجهة الواسعة مع "حزب الله" في لبنان، لأنهم يدركون قوة ومعادلات ومفاجآت المقاومة، ويدركون أن صواريخ ومسيرات المقاومة الإسلامية في لبنان قادرة على أن تطال كل المدن والمستوطنات والمطارات، وكل المرافق الإستراتيجية“الإسرائيلية” على امتداد الكيان الصهيوني”.

وأضاف:“كل التهديدات متواصلة يقابلها استعداد متواصل من المقاومة، وهي استعدت لاحتمالات توسعة الحرب، وقرار المقاومة الرد السريع والشديد على أي تصعيد بالتصعيد، والتهجير بالتهجير، والتدمير بالتدمير، وهم يعلمون أن رجال حزب الله هم رجال الميدان وصناع الانتصارات”.