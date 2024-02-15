جنود إسرائيليون يتمردون على الأوامر ويرفضون المشاركة في عملية عسكرية لهذا السبب

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN-رفض عدد من جنود الاحتلال في لواء“غفعاتي”، الأسبوع الماضي، المشاركة في عملية عسكرية داخل مدينة غزة، بعدما اشتكوا من أن ضباطهم يتجاهلون“حالتهم الجسمانية والنفسية”، وفق ما ذكرت صحيفة“هآرتس”، يوم الأربعاء.

وينتمي هؤلاء الجنود إلى كتيبة“شاكيد” وينتشرون في شمال قطاع غزة. وشاركت هذه الكتيبة في عمليات عسكرية منذ بداية الحرب، في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي. ومنذ بدء الاجتياح البري في القطاع، خاضت هذه الكتيبة معارك شديدة مع مقاتلي حركة حماس، وقُتل عدد من جنودها.

وشكا عدد من الجنود أمام ضباطهم، مؤخرا، من أنهم لم يحصلوا على فسحة، كي يشحنوا قواهم الجسمانية والنفسية من أجل مواصلة القتال لاحقا، حسب الصحيفة. إثر ذلك تقرر أن يخرجوا إلى فسحة لعدة أيام، وقبل خروجهم بُلغوا بأن الكتيبة ستشارك في هجوم داخل مدينة غزة، بعد أن كانت القوات الإسرائيلية قد انسحبت منها.

وأضافت الصحيفة أنه لدى وصول قوات الكتيبة إلى وسط مدينة غزة، رفض عدد من الجنود مغادرة ناقلة الجند المدرعة، وأبلغوا ضباطهم بأنه ليس لديهم قوى نفسية للقتال من دون خروجهم من القطاع من أجل أن ينعشوا قواهم. وذكروا أيضا أنهم يتخوفون من أن الفترة التي قضوها في القتال المتواصل تضر بكفاءاتهم، الأمر الذي من شأنه أن يشكل خطرا عليهم وعلى جنود آخرين.

وفي نهاية ذلك اليوم، قرر قادة الكتيبة نقل الجنود المتمردين إلى خارج قطاع غزة واحتجازهم في قاعدة“زيكيم” العسكرية إلى حين اتخاذ قرار بشأن الرد على رفضهم الانصياع لأوامر ضباطهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الحالة جاءت على خلفية انتقادات شديدة وجهها جنود نظاميون، وذووهم أيضا، حول سلوك الضباط الكبار في الألوية القتالية، بسبب امتناعهم في غالب الأحيان عن إخراج جنود إلى إجازات من القتال.

وأضافت أن ذوي جنود كثيرين توجهوا إلى الضباط في لوائي“غفعاتي” والمظليين وتذمروا من عدم إخراج أبنائهم إلى إجازات في بيوتهم.



