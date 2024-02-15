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المغرب.. انطلاق اجتماعات“برلمانات المتوسط” دون إسرائيل

2/15/2024 6:09:53 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الرباط/PNN- انطلقت اجتماعات“الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط” في دورتها السابعة عشرة، الخميس، في مقر البرلمان المغربي بالرباط، دون مشاركة ممثل "الكنيست الإسرائيلي”، وفق مصدر برلماني.
وقال البرلماني، مفضلا عدم ذكر اسمه:“المعلومات التي نتوفر عليها لحد الآن، أن الكنيست الإسرائيلي لن يشارك في اجتماعات برلمانات المتوسط”.
وأضاف:“إسرائيل شاركت في الدورة 16 للجمعية البرلمانية للبحر المتوسط، التي نظمت في مارس/ آذار الماضي في مقر البرلمان المغربي، لكن اليوم الوضع مختلف”.
وتابع:“أحداث الحرب في غزة تجعل من الصعب مشاركة إسرائيل في الاجتماعات دون تفاصيل أكثر".
والاثنين، قال مجلس النواب المغربي، إن مقر المجلس سيحتضن يومي 15 و16 فبراير/ شباط الجاري، الدورة السابعة عشرة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والقمة الثامنة للرؤساء، دون ذكر تفاصيل عن الدول المشاركة في الاجتماعات.
وبحسب المنظمين، فإن الاجتماعات ستناقش الأوضاع في منطقة البحر المتوسط، ودور الجمعية في التعاون الأورومتوسطي، بالإضافة إلى المصادقة على تقارير وتوصيات اللجان الدائمة.

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