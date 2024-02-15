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تقرير يقدر خسائر مصر من تهديدات الملاحة في البحر الأحمر

2/15/2024 6:09:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قدر تقرير حديث، أن تخسر مصر نحو 508 مليون دولار من إيرادات قناة السويس بسبب التهديدات المستمرة لحركة الملاحة في البحر الأحمر من قبل الحوثيين في اليمن.


وفي مذكرة بحثية حديثة، رجحت وكالة "بلومبيرغ إنتليجنس"، أن تتراجع إيرادات قناة السويس المصرية بنسبة 44% خلال شهر يناير الماضي، على أساس سنوي، وذلك بسبب تهديد حركة الملاحة في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب، حيث قامت أكبر شركات الشحن في العالم بتحول مسار سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح، لتجنب هجمات الحوثيين.


في الوقت نفسه، تعتقد شركة الشحن العالمية "ميرسك"، أن تحويل مسار سفنها بعيدا عن مضيق باب المندب يمكن أن يستمر حتى النصف الثاني من العام الحالي، مؤكدة أنه ينبغي على العملاء أن يضعوا في حسبانهم "دمج وقت الرحلات الأطول في سلاسل التوريد الخاصة بهم".
وفي بيان حديث، توقعت "ميرسك"، استمرار التوترات في البحر الأحمر، حتى النصف الثاني من العام الحالي.


وقال الرئيس الإقليمي لشركة ميرسك أمريكا الشمالية، تشارلز فان دير ستين، إنه "لسوء الحظ، لا نرى أي تغيير في البحر الأحمر يحدث في أي وقت قريب، إذ قد يستمر عبور السفن من الطرق الأطول إلى الربع الثاني وربما الربع الثالث من 2024".


أضاف: "سيحتاج العملاء إلى التأكد من حصولهم على وقت عبور إجمالي أطول مدمج في سلسلة التوريد الخاصة بهم".

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