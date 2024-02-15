شرطيّ يتنكر في زيّ دبدوب للقبض على تاجرتَي مخدرات

تمكنّت فرقة من شرطة البيرو من توقيف امرأتين تنتميان إلى عصابة للاتجار بالمخدرات في العاصمة ليما، في عملية نُفّذَت الثلاثاء، عشية عيد الحب، تنكّر خلالها أحد عناصر الأمن بزيّ دبدوب.

وفي التفاصيل أن عملاء سريين زرعتهم الشرطة في صفوف تجار المخدرات اكتشفوا أن امرأتين تبيعان عجينة الكوكايين والماريغوانا من منزل في حي سان مارتن دي بوريس في شمال العاصمة.

وأوضح الضابط في الشرطة الوطنية العقيد والتر بالومينو لوكالة فرانس برس أن عنصر أمن شارك في عملية الدهم "متنكرا في زيّ دمية دبدوب" من وحي عيد الحب.

وتمركزّ الضابط أمام منزل تجّار المخدرات راكعاً، مرتدياً زيّ دبّ برتقاليّ اللون وحاملاً بالوناً أحمر ولافتة كتب عليها "أنتم سبب ابتسامتي".

وانتظر العنصر خروج إحدى المرأتين من المنزل، فأوقفها بمساندة عناصر آخرين. ثم دخلوا المنزل وأوقفوا المرأة الأخرى.

وقال العنصر المتنكّر لوكالة فرانس برس إن العملية المستلهمة من عيد الحب "كانت مفاجئة للتاجرتين"، وهما امرأة وابنتها.

ودأبت الشرطة أخيراً على نصب كمائن للمطلوبين باستخدام التنكّر وتنفيذ عمليات في تواريخ محددة.

وتنتمي المرأتان إلى عصابة "لاس ترامبوساس دي لا دروغا"، بحسب الشرطة. وصودرت من منزلهما مئات الحُزَم التي تحوي مخدرات.

وفي عام 2023، صادرت سلطات البيرو 21,5 طناً من الكوكايين وفككت 119 شبكة إجرامية مرتبطة بتهريب المخدرات، وفق وزارة الداخلية.

وتُعد البيرو من أكبر الدول المنتجة للكوكايين في العالم، إذ تنتج نحو 400 طن سنوياً، وفق الأرقام الرسمية.

ويباع الكيلوغرام الواحد من عجينة الكوكايين في البيرو لقاء 380 دولاراً على الأقل، في حين يباع كيلوغرام من هيدروكلوريد الكوكايين، وهو أنقى أنواع المخدرات، بنحو ألف دولار.

كذلك تُعتبر البيرو وبوليفيا، من أكبر الدول المنتجة بعد كولومبيا لأوراق الكوكا التي يصنّع منها للكوكايين.



