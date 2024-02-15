1.11 مليار درهم إيرادات «سلامة» في 2023 بنمو 20%

أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة"، المدرجة في سوق دبي المالي، عن نتائجها الأولية للسنة المالية 2023، محققة إيرادات تأمين بنحو 1.11 مليار درهم بزيادة قدرها 20% عن السنة المالية 2022.

وارتفع إجمالي قيمة أصول الشركة إلى 3.7 مليارات درهم في 2023 مقابل 3.57 مليارات درهم في 2022 بزيادة قدرها 129.3 مليون درهم.

وخلال العام 2023، واصلت الشركة مساعيها لتحقيق النمو من خلال التركيز على أهداف استراتيجية تشمل عدداً كبيراً من المبادرات المصممة لتلبية احتياجات العملاء، وتعزيز القدرات التشغيلية والرقمية، وزيادة المحافظ الحالية بشكل أكبر.

وقال سعادة سعيد الهاجري، رئيس مجلس إدارة شركة سلامة: ركزنا في عام 2023 على مواصلة المرونة والابتكار في ظل ظروف السوق المتغيرة. ومع النتائج الإيجابية التي يشهدها قطاع التأمين في دولة الإمارات إثر التطورات التنظيمية والقطاعية الجديدة، تبدي سلامة ثقتها التامة بتوفير قيمة كبيرة لحاملي وثائق التأمين والمساهمين، وسنواصل تحقيق رسالتنا في التطور المستدام وتزويد قاعدة عملائنا المتنامية بحلول تأمين عالمية المستوى.

من جانبه، قال والتر جوب، الرئيس التنفيذي لشركة سلامة: نؤكد التزامنا بتعزيز ميزانيتنا العمومية وترسيخ مكانتنا الرائدة في السوق من خلال إطلاق مبادرات استراتيجية. ونظراً لامتلاكنا خبرة تمتد على مدار أربعة عقود، نتمتع في "سلامة" بوضع مميز يؤهلنا لتقديم حلول تكافلية وفقاً لأعلى معايير الجودة والخدمة الشخصية وسهولة الوصول. وانطلاقاً من نهجنا الذي يرتكز حول رضا العملاء، سنواصل جهودنا لتخطي التوقعات وتحقيق هدفنا بأن نكون شركة التكافل الرائدة في المنطقة.





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