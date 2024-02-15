93 % زيادة في استثمارات الذكاء الاصطناعي بالمنطقة 2024

أكدت بوسطن كونسلتينج جروب (BCG)، في تقريرها الجديد حول أحدث تطورات مشهد اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي حول العالم، أن تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI) تسيدت مشهد التكنولوجيا في عام 2023 بفضل إمكاناتها الواعدة بإحداث تحولات ثورية على مستوى العمليات التشغيلية وكفاءة الأعمال.

وأظهرت منطقة الشرق الأوسط نهجاً متميزاً في تبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي، ويختلف هذا النهج - على نحو ملحوظ - عن الاتجاهات السائدة حول العالم.

وشمل الاستبيان أكثر من 1400 مدير تنفيذي في 50 سوقاً وكشف أن 66% من قادة الأعمال حول العالم أعربوا عن عدم رضاهم أو تناقض في آرائهم في ما يتعلق بالتقدم المحرز في اعتماد الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي، لكن منطقة الشرق الأوسط تظهر اتجاهاً مختلفاً في اعتماد هذه التقنيات. وتتفوق منطقة الشرق الأوسط على الاتجاهات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي مع زيادة في الاستثمارات بنسبة 93% لعام 2024. وتتصدر المنطقة عالمياً على صعيد المكاسب والإيجابيات التي تحققت على مستوى الإنتاجية بفضل اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي، إذ يتوقع 61% من المديرين التنفيذيين تحسناً بنسبة تزيد على 10% في مستوى الإنتاجية.

وتوقع 61% من المديرين التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط تحقيق نتائج إيجابية من استخدامات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي على مستوى الإنتاجية، تزيد على 10% في عام 2024. وأشار 54% من المديرين التنفيذيين في الشرق الأوسط إلى أن قدراتهم في مجال الذكاء الاصطناعي/الذكاء الاصطناعي التوليدي تركز حالياً على الاستخدامات والتطبيقات العملية، وتتخطى حدود التجريب المحدود لتشمل مبادرات أكثر شمولاً ونطاقاً. بينما يفضل 90 % من الرؤساء التنفيذيين التريث حتى اكتمال مشهد الذكاء الاصطناعي التوليدي ويختبرون استخداماته حالياً بطرق محدودة

وقال ديفيد بانهانز، مدير مفوض وشريك أول في بوسطن كونسلتينج جروب: «تشهد منطقة الشرق الأوسط تقدماً كبيراً على صعيد اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال إيلائها أهمية متزايدة لتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي الأساسية والتركيز على تسخير البيانات باعتبارها ركيزة رئيسية لخلق قيمة فورية واستراتيجية. وإن أكثر ما يميز منطقة الشرق الأوسط في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي ويتيح لها تحقيق مكاسب ونتائج إيجابية كبيرة على مستوى الإنتاجية والابتكار، هو تركيزها المتزايد على تسريع مبادرات واستخدامات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي التي تتسم بسهولة الوصول إليها وقابليتها للتطوير وتستند إلى البيانات القابلة للتطبيق في مختلف تحديات الأعمال، هذا إلى جانب التحول المتسارع نحو النهج الرقمي المدعوم بالبيانات».



استثمارات

وفي ضوء تقريرها الجديد الذي حمل عنوان «رادار مشهد الذكاء الاصطناعي: من الإمكانات إلى الأرباح مع الذكاء الاصطناعي التوليدي» ويستند إلى استبيان شمل 1406 مديرين تنفيذيين في 50 سوقاً و14 قطاعاً ومجالاً للأعمال، فإن 71% من المديرين التنفيذيين المشاركين قالوا إنهم يخططون لزيادة الاستثمارات في مجال التكنولوجيا في عام 2024 - بزيادة قدرها 11 نقطة عن عام 2023 - ويخطط عدد أكبر (85%) لزيادة إنفاقهم على الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي. وعلى صعيد تنمية قدرات القوى العاملة وتطويرها، تتصدر منطقة الشرق الأوسط الجهود المبذولة لتحسين المهارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، مع المزيد من التركيز في هذا المجال، حيث أفاد 11% فقط من المديرين التنفيذيين في الشرق الأوسط بأن أكثر من ربع العاملين لديهم حالياً تلقوا تدريباً على أدوات الذكاء الاصطناعي. ويشير ذلك إلى الجهود المستمرة في المنطقة لتزويد القوى العاملة بالمهارات المطلوبة للتكيف مع مشهد الذكاء الاصطناعي.

وقال مارك زاليسكي، مدير مفوض وشريك في بوسطن كونسلتينج جروب إكس: «مع استمرار منطقة الشرق الأوسط في تحقيق التفوق على صعيد اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي، ينصب التركيز الرئيسي حالياً على بناء القدرات اللازمة لمواكبة متطلبات عصر الذكاء الاصطناعي وتعزيز التقدم في هذا المجال. وتمضي الشركات والحكومات في المنطقة بخطى ثابتة نحو تطوير هذه التكنولوجيا وتعزيز مهارات القوى العاملة لديها من خلال تبني نهج يرتكز على الإدارة الشاملة للتغيير، بدءاً بالقيادات. وقد أحرزت المنطقة تقدماً كبيراً في تدريب القوى العاملة لديها في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، لكن الرحلة نحو تحقيق الكفاءة الشاملة في عالم الذكاء الاصطناعي لا تزال مستمرة. ويشكل الالتزام بتطوير هذه التكنولوجيا وتنمية مهارات وقدرات القوى العاملة والموارد البشرية ضرورة حيوية لتحقيق نجاحات مستدامة».

مواكبة

ورغم إن نسبة صغيرة من الشركات تجني بالفعل ثمار استخدامات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي، إلا أن الشركات الأخرى إما تحاول اللحاق بالركب أو تقف وتراقب المشهد. وقال أكثر من 60% من المديرين التنفيذيين الذين شملهم الاستبيان إن شركاتهم لا تزال تنتظر معرفة كيفية تطور اللوائح الخاصة بالذكاء الاصطناعي، في حين نجحت 6% فقط من الشركات بتدريب أكثر من 25% من موظفيها على أدوات الذكاء الاصطناعي حتى الآن.

وفقاً للتقرير، تدرك الشركات التي تبنت مبكراً تقنيات الذكاء الاصطناعي استمرارية تطور استخدامات الذكاء الاصطناعي التوليدي والإمكانات التي تنطوي عليها في ما يتعلق بتعزيز الإنتاجية ودفع عجلة النمو الإجمالي.

خصائص

وحدد التقرير العديد من الخصائص التي تميز الشركات المواكبة لتطورات الذكاء الاصطناعي والشركات التي تزال تراقب المشهد، بما في ذلك:

. تستثمر الشركات التي نجحت في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز مستوى الإنتاجية وتحقيق معدلات نمو أعلى. من المرجح أن تشهد المؤسسات التي تخطط لاستثمار أكثر من 50 مليون دولار في الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي هذا العام تحقيق وفورات في التكاليف خلال عام 2024 بمقدار 1.3 مرة – كما أنها أكثر احتمالاً بمقدار 1.5 مرة لتحقيق وفورات في التكاليف تزيد على 10%.

. تستمر الشركات التي نجحت في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين مهارات موظفيها بشكل منهجي وهادف. نجحت 21% من المؤسسات التي أنفقت هذا العام ما يزيد على 50 مليون دولار على الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي بتدريب أكثر من ربع موظفيها.

. تدرك الشركات التي نجحت في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي التكاليف المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. لا تحظى تكلفة الاستخدام، والتي لها آثار خطيرة طويلة المدى، بالاهتمام المطلوب. ويعتبر 19% فقط ممن شملهم الاستبيان أن التكلفة هي مصدر القلق الأكبر في ما يتعلق باعتماد حلول الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي.

. تؤسس الشركات التي نجحت في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي علاقات وشراكات هادفة، ويعتبر 3% فقط من المديرين التنفيذيين الشراكات الموجودة مسبقاً أولوية عند البحث عن حلول الذكاء الاصطناعي.

. تطبق الشركات التي نجحت في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي مبادئ الذكاء الاصطناعي المسؤول (RAI). وكلفت 27% من الشركات التي شملتها الدراسة والتي تستثمر أكثر من 50 مليون دولار في الذكاء الاصطناعي في عام 2024، الرئيس التنفيذي ليكون مسؤولاً عن استراتيجيات الذكاء الاصطناعي المسؤول الخاصة بها (مقابل 14% بشكل عام).

إمكانات



وقال روبرت شو، مدير مفوض وشريك في بوسطن كونسلتينج جروب إكس: «تنطوي تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على إمكانات كبيرة لإعادة تعريف مشهد نماذج أعمال وعمليات الشركات في الشرق الأوسط، الأمر الذي من شأنه أن يخلق قيمة كبيرة للشركات والاقتصادات على نطاق أوسع. ويتطلب هذا التحول القائم على الذكاء الاصطناعي تبني استراتيجية ترتكز على مبدأ خلق «القيمة أولاً

ونهجاً مستمراً» لمواكبة التطورات التكنولوجية وإدارة التغيير لتحقيق نجاحات مستدامة عبر مختلف القطاعات. وسيؤدي دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في أنظمة أعمالنا ليس فقط إلى تحسين الكفاءات التشغيلية وإحداث تأثير إيجابي في الإيرادات، بل أيضاً إلى تحفيز تطوير نماذج أعمال جديدة، وتعزيز النمو الاقتصادي والتطور على مستوى المنطقة».





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