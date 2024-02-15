هرمون محظور يفضح بطلة ماراثون طوكيو

أعلنت وحدة النزاهة في ألعاب القوى إيقاف العداءة الكينية سارة تشيتشيرتشير، الفائزة بماراثون طوكيو 2017، لمدة 8 سنوات، بعد انتهاكها للمرة الثانية قواعد مكافحة المنشطات بسبب نتيجة اختبار إيجابي لهرمون التيستوستيرون.

وخضعت العداءة البالغة من العمر 39 عامًا لاختبار بعد ماراثون تشونبوري في تايلاند والذي أنهته في المركز الثاني في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 في المركز الثاني بزمن ساعتين و35 دقيقة و43 ثانية، وكشفت عينة البول وجود آثار لهرمون التيستوستيرون.

وقالت وحدة النزاهة في بيان إن العداءة فشلت في الرد على التهمة قبل الموعد النهائي فاعتبرت ذلك بمثابة اعتراف بأنها انتهكت قواعد المنشطات.

وأضافت أنها فشلت في الاستجابة أيضًا عندما حددت موعدًا نهائيًا لاختبار العينة الثانية الخاصة بها.

وتابعت "تؤكد وحدة النزاهة الدولية بهذا القرار العواقب التالية للانتهاك الثاني لقواعد مكافحة المنشطات من قبل الرياضي: فترة عدم أهلية مدتها 8 سنوات تبدأ في 22 ديسمبر/ كانون الأول 2023 وتنتهي في 21 ديسمبر/ كانون الأول 2031".

وأردفت قائلة "إلغاء نتائج العداءة منذ الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، مع جميع العواقب الناتجة، بما في ذلك مصادرة أي ألقاب وجوائز وميداليات وجوائز النقاط وأموال المشاركة".

وأوقفت تشيبتشيرتشير لمدة 4 سنوات سابقا وتحديدا من السادس من فبراير/ شباط 2019 إلى الخامس من فبراير/ شباط 2023، بسبب مخالفات في جواز سفرها البيولوجي.

وعوقب حتى الآن ما يقرب من 100 عداءة وعداءة من كينيا، معظمهم من عدائي المسافات الطويلة، على مدى السنوات الخمس الماضية.

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