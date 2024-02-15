لتهريبه «كوكايين» من البرازيل.. الحكم على لاعب موسكو بالسجن

حكمت محكمة هولندية، غيابيًا على كوينسي بروميس لاعب سبارتاك موسكو، بالسجن 6 سنوات لتورطه في تهريب أكثر من 1350 كيلوجرامًا من الكوكايين، في شحنتين من البرازيل إلى ميناء أنتويرب البلجيكي في يناير 2020.

وكان مكتب المدعي العام الهولندي طلب السجن 9 سنوات لجناح أياكس أمستردام السابق، البالغ من العمر 32 عامًا، والموجود حاليًا في روسيا، حيث يلعب لصالح سبارتاك موسكو منذ عام 2021.

ولم يشارك المتهم في الإجراءات القضائية لأن، بحسب محاميه، يعطي الأولوية لالتزامات عمله على التحقيق الجنائي.

وباع أياكس الفريق الذي كان الدولي الهولندي يلعب لصالحه عندما ألقي القبض عليه في عام 2020، بروميس بعد شهرين إلى سبارتاك موسكو مقابل 8.5 مليون يورو بالإضافة إلى المتغيرات، أي ما يقرب من نصف المبلغ الذي كان قد دفعه لإشبيلية (15.7 مليون يورو) لضم اللاعب موسم 2018/2019.

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