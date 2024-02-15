بعدما فشل في العودة إلى موطن تألقه.. رينارد: التحديات جزء من مسيرتي «الفوضوية»

أكد الفرنسي هيرفي رينارد، الذي كان متوقعًا أن يتولى تدريب منتخب كوت ديفوار، بعد بدايته السيئة في كأس أمم أفريقيا التي عاد وأحرز لقبها، إنه لم يرغب في الإساءة إلى أحد.

وتم الاتصال برينارد الذي يحظى بشعبية كبيرة في كوت ديفوار بعد قيادتها إلى اللقب القاري في 2015، للحلول بدلاً من مواطنه جان لويس جاسكيه المقال من منصبه بعد الخسارة المذلة أمام غينيا الاستوائية 0-4، في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات.

وفيما يشرف رينارد على منتخب فرنسا للسيدات الذي قدم إليه بعد تدريب منتخب السعودية في مونديال قطر 2022، تباحث الاتحادان الفرنسي والإيفواري حول إعارة للمدرب خلال البطولة القارية التي اختتمت الأحد بفوز كوت ديفوار على نيجيريا 2-1، لكنهما لم يتواصلا إلى اتفاق.

وعلى هامش إعلان قائمة فرنسا في دوري الأمم، قال رينارد في مؤتمر صحفي إنه تعامل مع هذا الملف بهدوء، مضيفًا إنه لا يجب قلب الأدوار، وقال: "تم الاتصال بي من قبل الاتحاد الإيفواري، فكرت، أعرف القارة الأفريقية عن ظهر قلب، لقد عشت مغامرة استثنائية مع كوت ديفوار في 2015، والتحديات جزء من مسيرتي الفوضوية بعض الشيء والمختلفة عن كثيرين، ولا أعتقد أني أسأت إلى أحد".

وظل رينارد الذي ينتهي عقده مع منتخب فرنسا للسيدات بعد الألعاب الأولمبية المقبلة، غامضًا حيال مستقبله، حيث قال: "سننتظر ما سيحدث، هناك أشخاص كثر يتحدثون بدلاً مني، في ستة أشهر هناك أشياء كثيرة قد تحصل في الحياة وكرة القدم، سنرى".

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