ليس ليفربول.. مبابي يستهدف الانضمام إلى ناد إنجليزي مفاجأة

يرغب النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، في الانتقال إلى أحد الأندية الكبرى في الدوري الإنجليزي، ليس ليفربول الذي تردد اهتمامه بضم مبابي الصيف المقبل في ظل انتهاء تعاقده في حديقة الأمراء بنهاية الموسم الجاري، ويستطيع التفاوض والتوقيع مع أي نادٍ خلال الفترة الحالية، دون إخطار مسؤولي باريس.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن مبابي يرغب في الانضمام إلى أرسنال خلال الميركاتو الصيفي المقبل، مشيرة إلى أن النجم الفرنسي منفتح على التوقيع مع الجانرز مجانًا، لأن ذلك يعني السير على خطى أسطورته تييري هنري.

وأوضحت الصحيفة، أن أرسنال ليس مستعدًا حتى الآن لمنح مبابي الراتب الضخم الذي يحلم به، مشيرة إلى أن ممثلي مبابي غير مقتنعين حتى الآن بالعرض الذي قدمه ريال مدريد لضم نجم باريس، لا سيما أنه أقل من العرض السابق للميرنغي الذي منحه لكيليان صيف 2022.

ومازال الغموض يسيطر حول مستقبل كيليان مبابي، في ظل وجود احتمالية لانتقاله إلى ريال مدريد مجانًا الصيف المقبل.

ووفقًا للصحفي خوسيه فيليكس دياز فإنه لا أحد يعلم سواء سيأتي كيليان مبابي أو لا إلى ريال مدريد، ولكن الشيء الوحيد المؤكد أن الريال تعلم درسًا بسبب ما حدث في 2022 حين اتفق الفرنسي على الانضمام للميرنغي، وبعدها وقع عقدًا جديدًا مع باريس، مشيرًا إلى أن ريال مدريد لن يسمح بالتلاعب به مجددًا هذه المرة.

لن أخبرك قرار مبابي.. تشواميني: نتحدث عن كيليان داخل ريال مدريد

أكد الفرنسي أوريلين تشواميني،نجم ريال مدريد، أنهم يتحدثون عن الصفقة المحتملة، بضم مواطنه كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، داخل غرف الميرنغي المغلقة.

وشارك تشواميني في الانتصار بنتيجة (1-0) في مواجهة لايبزيغ الألماني، مساء الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب ريد بول أرينا.

وسجل إبراهيم دياز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 48، وقال تشواميني، عقب المباراة في تصريحات صحفية: "لم يخبرني مبابي بأي شيء عن انتقاله لريال مدريد، وحتى لو فعل ذلك فلن أخبركم".

وأضاف: "بالفعل نحن نتحدث عنه في غرفة تبديل الملابس، لأنه موضوع مهم، ونأمل أن تستقر الأمور في الأسابيع المقبلة".

ويلعب مبابي بصفوف سان جيرمان منذ صيف 2017، عندما انضم من موناكو مقابل 180 مليون يورو.

وكان مبابي على وشك الانتقال مجانًا إلى ريال مدريد في عام 2022 قبل أن يقرر تجديد تعاقده في اللحظات الأخيرة، لكن تقارير عديدة أكدت أنه سينتقل للملكي عقب الموسم الجاري في صفقة انتقال حر.

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