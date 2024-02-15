قرقاش: نهج الصداقة وحسن الجوار الذي يقوده رئيس الدولة تجسد عملياً في القمة العالمية للحكومات

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن نهج الصداقة والتواصل وحسن الجوار الذي يقوده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تجسد عمليا في أروقة القمة العالمية للحكومات.

وقال معاليه في تغريدة على حسابه في منصة إكس "في أروقة القمة العالمية للحكومات تجسد عمليا نهج الصداقة والتواصل وحسن الجوار الذي يقوده رئيس الدولة، حضور دولي واسع مدفوع بمصداقية الإمارات، علاقات استراتيجية مع الهند ومزدهرة مع تركيا وشبكة مصالح مشتركة مع الشرق والغرب".

وأضاف معاليه "بحكمة زايد ومحمد بن زايد نحو مزيد من التقدم والنماء".





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