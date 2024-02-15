قرقاش: نهج الصداقة وحسن الجوار الذي يقوده رئيس الدولة تجسد عملياً في القمة العالمية للحكومات

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن نهج الصداقة والتواصل وحسن الجوار الذي يقوده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تجسد عمليا في أروقة القمة العالمية للحكومات.
وقال معاليه في تغريدة على حسابه في منصة إكس "في أروقة القمة العالمية للحكومات تجسد عمليا نهج الصداقة والتواصل وحسن الجوار الذي يقوده رئيس الدولة، حضور دولي واسع مدفوع بمصداقية الإمارات، علاقات استراتيجية مع الهند ومزدهرة مع تركيا وشبكة مصالح مشتركة مع الشرق والغرب".
وأضاف معاليه "بحكمة زايد ومحمد بن زايد نحو مزيد من التقدم والنماء".
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