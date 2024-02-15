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مقتل مصاب جراء استهداف اسرائيلي لمجمع ناصر الطبي في خان يونس

2/15/2024 5:32:19 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة مقتل مصاب، وإصابة العديد من المرضى جراء استهداف إسرائيلي لقسم العظام بمجمع ناصر الطبي غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وقالت الوزارة، في منشور عبر حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم، "تلف أنبوب الأكسجين وتسريب الأكسجين ما أدى إلى انخفاض ضغط الأكسجين في مجمع ناصر الطبي وخاصة في قسم العناية المركزة وتعرض المرضى الخطر نتيجة الاستهداف الاسرائيلي لمجمع ناصر الطبي".

وتشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي، حربا واسعة النطاق على قطاع غزة عقب تنفيذ حركة حماس هجوما غير مسبوق على البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة وقتل عدد من الإسرائيليين وأسر آخرين.

ولأول مرة منذ عام 2014، ينفذ الجيش الإسرائيلية مناورة برية في مختلف مناطق القطاع وسط اشتداد المعارك بين عناصره والمقاتلين الفلسطينيين (غالبيتهم من حماس).


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