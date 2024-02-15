مراسي دبي هاربر تحصد ثلاث جوائز مرموقة من جمعية موانئ اليخوت البريطانية

حصد دبي هاربر، والذي يضم أكبر مراسي لليخوت في منطقة الشرق الأوسط، ثلاث جوائز مرموقة من قبل جمعية موانئ اليخوت البريطانية، في خطوة تؤكد التزامه بتقديم كلّ ما هو استثنائي وفق أعلى المعايير العالمية.

وفاز دبي هاربر بجائزة "المرساة الذهبية" من التصنيف 5، التي تعتبر معيارًا موثوقًا لقياس مدى كفاءة وجودة عمليات المراسي. كما حصل على لقب "المراسي النظيفة" ولقب "سوبر يخت ريدي" كأول مرسى لليخوت في المنطقة يحصل على هذا اللقب والأول على مستوى العالم الذي يتم تكريمه بثلاث جوائز مرموقة مرة واحدة من الجمعية في أول محاولة أيضًا.

وتعتبر الجوائز العالمية التي تمنحها جمعية موانئ اليخوت البريطانية من المعايير المعتمدة لقياس مدى كفاءة المراسي وامتثالها للوائح العالمية، وتأتي في سياق حرص الجمعية على إعطاء الأولوية لاحتياجات العملاء من أجل النهوض بأعمال القطاع وتعزيز قدرته على النمو والازدهار. ويتم منح هذه الجوائز بناءً على تقييم دقيق يستند إلى ست فئات تشمل جوانب مثل الأجواء وخدمة العملاء والبيئة وغيرها.

وأقيمت مراسم تقديم الجوائز في حفل خاص قدم خلاله جون وايت، المدير العام لجمعية موانئ اليخوت البريطانية الجوائز لدبي هاربر.

وفي هذا السياق، قال عبدالله بن حبتور، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شمال القابضة، الشركة المالكة والمطورة لدبي هاربر: "حرصنا قبل بضع سنوات وخلال عملنا على تصميم دبي هاربر، لتطوير واجهة بحرية سكنية فريدة تجسّد ارتباط دبي العميق بالبحر، وتكون وجهة لكل ما هو استثنائي في عالم أسلوب الحياة البحري والتجارب البحرية. توفر مراسي دبي هاربر دون استثناء تجربة متكاملة لأصحاب اليخوت والركاب والطواقم عبر تزويدهم بخدمات مميزة ومرافق عالمية المستوى تكفل لهم خوض تجارب بحرية ممتعة ومتنوعة في دبي. نشكر جمعية موانئ اليخوت البريطانية على هذا التكريم، ونهنئ فريق مراسي دبي هاربر لحصولهم على هذه الجوائز المرموقة التي تجسد التزامهم الراسخ بالتميز وتقديم كل ما هو استثنائي في عالم اليخوت".

من جانبه قال جون وايت، المدير العام لجمعية موانئ اليخوت البريطانية: "أنا سعيد بتقديم كل من جائزة 'المرساة الذهبية' من التصنيف 5 و'سوبر يخت ريدي' و'المراسي النظيفة' لفريق مراسي دبي هاربر، وفخور بهذه الجوائز التي جرى تصميمها بهدف المساهمة في رفع معايير قطاع المراسي ومساعدة أصحاب القوارب في اختيار أفضلها. إن الحصول على واحدة من هذه الجوائز ليس بالأمر السهل، ولذلك فإن التتويج بثلاث منها دفعة واحدة هو أمرٌ مثير للإعجاب، ولا بدّ أن أشيد بفريق مراسي دبي هاربر ومدراء المراسي المعتمدين، تحت قيادة مديرها واين شيبرد، وأتوجه بالتهنئة لكل من ساهم في هذا الإنجاز المتميز.

ويعتبر دبي هاربر واجهة بحرية استثنائية تحتضن أكبر مراسي لليخوت في المنطقة، إذ يضم ما يقرب من 700 مرسى، يمكنها أن تستضيف يخوتاً كبيرة يصل طولها حتى 160 متراً، فضلًا عن وجود مرسى مخصص لاستقبال يخوت السوبر. كما تقدم مراسي دبي هاربر حلولاً متكاملة للضيوف وأفراد الطواقم وتوفر محطة للتزود بالوقود أيضاً يمكنها خدمة قوارب يصل طولها إلى 50 مترًا. وقد تم تصميم المراسي في دبي هاربر بحيث يمكن لليخوت الولوج مباشرة إلى مياه الخليج العربي مهما كانت أبعادها أو ارتفاعها عن سطح الماء.

وانطلاقًا من التزامه بتقديم تجارب بحرية رائدة على جميع المستويات، أعلن "دبي هاربر" مؤخرًا عن استخدام "روبوت بيكسي درون" للمرة الأولى في دولة الإمارات، لجمع النفايات البحرية العائمة، في خطوة تعزز التزامه بتبني التقنيات والحلول المبتكرة في مجال الحفاظ على البيئة. وقد أسس "دبي هاربر" لجنة " Seaguardians " المعنية بالاستدامة، من أجل ضمان الالتزام بالممارسات المستدامة عبر جميع عملياته، وتثقيف أصحاب اليخوت واطلاعهم على المبادرات الصديقة للبيئة ورفع الوعي بأهمية تعزيز ممارسات الحوكمة البيئية والمؤسسية في القطاع.

هذا ومن المقرر أن يستضيف "دبي هاربر" معرض دبي العالمي للقوارب للعام الثالث على التوالي، وذلك خلال الفترة من 28 فبراير لغاية 3 مارس المقبل.





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