الخدمات البحرية في مجموعة موانئ دبي العالمية تفتتح مساراً تجارياً جديداً بين كولومبيا وبنما

أطلقت مجموعة "يونيفيدر"، التابعة لمحفظة الخدمات البحرية في مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، خدمة مباشرة جديدة تربط بين أربعة موانئ في كولومبيا وميناء مانزانيلو في بنما، لتضيف بذلك مستوىً جديداً من المرونة في تلبية متطلبات عملاء التصدير، مثل منتجي الفاكهة في منطقة الأمريكتين.

ويأتي افتتاح الطريق التجاري الجديد الذي ستديره مجموعة "يونيفيدر"، إحدى الشركات الرائدة في مجال نقل الأغذية والحاويات في مناطق عديدة حول العالم، بعد إطلاق خدمة النقل البحري بين الهند والشرق الأوسط في شهر أغسطس من عام 2023، مع خدمة نقل أسبوعية بين محطتي نافاشيفا وموندرا المتطوّرتين في جمهورية الهند إلى ميناء جبل علي في دولة الإمارات. وتساهم القدرة الاستيعابية الأسبوعية لهذا المسار، والبالغة 1700 حاوية نمطية، في تعزيز الربط بين الساحل الغربي للهند ومنطقة الشرق الأوسط، وتقوية العلاقات التجارية بين جمهورية الهند ودولة الإمارات، وتدعم طموحات البلدين ضمن إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما.

وقال جاسبر كريستنسن، المدير التنفيذي للعمليات، الخدمات البحرية في مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد": "ساهم التوسع الكبير لشبكتنا العالمية في تعزيز التزام الخدمات البحرية بتوفير حلول شحن غير مسبوقة. ولا تقتصر طموحاتنا على تلبية توقعات متعاملينا فحسب، بل نسعى إلى رفعها إلى مستويات أعلى من خلال تقديم خدمات موثوقة وفعّالة عبر مسارات تجارية متنوعة".

ومن جهة أخرى، توفر الخدمة الجديدة بين كولومبيا وبنما أفضل تغطية لنقل البضائع بالحاويات بين موانئ شمال كولومبيا؛ في توربو وسانتا مارتا وقرطاجنة وبارانكويلا، وبين ميناء مانزانيلو في بنما، كما تتيح تحقيق أوقات عبور سريعة، وتوفير خدمة خاصة لشركات التصدير التي تتعامل مع المنتجات الحساسة مثل الفواكه الطازجة.

ويُجسّد إطلاق المسار التجاري الجديد التزام مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" و"يونيفيدر" بتوفير حلول شحن فعالة وموثوقة وشاملة تلبي الاحتياجات المتنامية على ساحة التجارة الدولية، كما تساعد على معالجة التحدّيات المعقدة لسلسلة التوريد الشاملة. وبالإضافة إلى المرونة التي يوفرها هذا المسار للمتعاملين، تتيح الخدمة الجديدة إمكانية ربط محطات إضافية مع الموانئ الرئيسية عند الطلب، حيث تتواصل السفن مع الموانئ في حال توفر كمية كافية من البضائع لنقلها، وإجراء حجوزات على السفن.



وتجدر الإشارة إلى تركيز الخدمات البحرية في مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" على التوسع في نطاق وحجم وموثوقية خدماتها، لدعم حضورها الجغرافي على مستوى العالم؛ حيث قامت الشركة باستخدام سفن جديدة تغطي مسارات إستراتيجية، وحسّنت عمليات التناوب، وتقديم خدمات النقل لتلبية الطلب المتزايد على حلول الشحن الفعالة.

وتواصل الخدمات البحرية في مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" الاستثمار في أسطولها وتقنياتها الحديثة وبنيتها التحتية المتطورة، لضمان استمرارها في ريادة القطاع البحري. كما تساهم جهود الشركة وتفانيها في الابتكار وتعزيز الثقة ورضا العملاء، في ترسيخ مكانتها كخيار مفضّل لدى شركات الشحن في جميع أنحاء العالم.

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