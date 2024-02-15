«إيميريتس ديليفرز» تخدم المتسوقين الكويتيين من الإمارات

أطلقت «إيميريتس ديليفرز Emirates Delivers»، خدمة «الإمارات للشحن الجوي» تسليم التجارة الإلكترونية الدولية، مساراً جديداً يربط المتسوقين في الكويت بعلاماتهم التجارية المفضلة في الإمارات.

وأصبح بإمكان المتسوقين في الكويت الآن شراء منتجاتهم عبر الإنترنت من المواقع الإلكترونية في دولة الإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاستمتاع بخدمة شحن سريعة وموثوقة وذات تكلفة معقولة عبر «إيميريتس ديليفرز».

وتحتضن دبي أكبر مركز تجاري في العالم، كما تحظى بشهرة كبيرة كمركز للتسوق، حيث تجتذب أشهر العلامات التجارية وأكثرها طلباً، والتي يتيح معظمها أيضاً خدمات التجارة الإلكترونية. ويلبي قطاع التجزئة في الإمارات مختلف الأذواق والتفضيلات بما يناسب الجميع، من بوتيكات المصممين التي تعرض أحدث مجموعات الأزياء إلى متاجر الأقسام التي تعرض أخر صيحات الموضة لجميع أفراد العائلة، وعلامات تجارية محلية تقدم اكتشافات فريدة في مجال الأدوات المنزلية إلى المتاجر الكبيرة التي تعرض قطع الديكور الفريدة، إلى جانب تشكيلة واسعة من أحدث منتجات العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل والعود والعطور، بالإضافة إلى التقنيات المبتكرة وأحدث الأجهزة. ويمكن للعملاء في الكويت الآن التسوّق عبر الإنترنت وستتولى خدمة «إيميريتس ديليفرز» توصيل مشترياتهم من الإمارات خلال 3 إلى 5 أيام فقط.

وتستقطب دبي المتسوقين على اختلاف فئاتهم وميزانياتهم، وتنظم العديد من المهرجانات السنوية مثل مهرجان دبي للتسوق، ومفاجآت صيف دبي، بالإضافة إلى التخفيضات الكبرى نصف السنوية والموسمية. وتضمن خدمة «إيميريتس ديليفرز» للمتسوقين في الكويت، من خلال إطلاق هذا المسار الجديد، الاستمتاع بهذه العروض.

ولا تعد خدمة «إيميريتس ديليفرز» مجرد وسيلة توصيل مفيدة يمكن استخدامها للمتسوقين في الكويت فحسب، بل يمكن للعملاء أيضاً تحقيق أقصى استفادة من رحلاتهم القادمة للتسوق في دبي، وذلك بإرسال مشترياتهم الجديدة عبر خدمة «إيميريتس ديليفرز» لتكون بانتظارهم عند عودتهم.

ويتعين على العملاء التسجيل في خدمة «إيميريتس ديليفرز»، حيث سيتم تخصيص عنوان شحن حصري لكلٍ منهم في الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. ويتيح ذلك للمستخدمين البدء فوراً في التسوق عبر الإنترنت من علاماتهم التجارية المفضلة، وتوصيل مشترياتهم إلى مرافق «إيميريتس ديليفرز».

وبمجرد وصول المشتريات إلى مرافق «إيميريتس ديليفرز»، يقوم الوكلاء بتفحصها للتأكد من وصولها سالمة والتقاط صور لها، قبل إعادتها تغليفها. ومن خلال التخزين المجاني الذي يصل إلى 30 يوماً، تتيح «إيميريتس ديليفرز» للعملاء تجميع المشتريات من مختلف تجار التجزئة والبائعين ووضعها في طرد واحد لتقليل تكاليف الشحن التنافسية بالفعل.

وباستخدام خيار My Suite على موقع «إيميريتس ديليفرز»، يمكن للعملاء تأكيد الشحن، مع رؤية تتبع كاملة من وقت استلام البضائع في المرفق، وحتى تسليم الطرد لباب المنزل. وتتولى «إيميريتس ديليفرز» إنجاز جميع إجراءات الشحن والتخليص الجمركي، ما يجعل التسوق الدولي عمليةً سهلة. كما توفر ميزة فريدة تتمثل في توضيح جميع التكاليف مقدماً، من دون تكاليف إضافية خفية أو مفاجئة.

يذكر أن خدمة «إيميريتس ديليفرز» قد أطلقت للمرة الأولى في عام 2019 في دولة الإمارات العربية المتحدة، قبل توسيع نطاق عملياتها إلى الكويت في عام 2023، حيث قدمت أفضل ما في التسوق في المملكة المتحدة والولايات المتحدة. ومن خلال إطلاق عالم من التسوق الدولي، يستفيد آلاف المتسوقين في الإمارات والكويت من الخدمة لنقل مشترياتهم من الملابس ومستحضرات التجميل والألعاب والكتب والأحذية والإكسسوارات وكذلك الفيتامينات والمكملات الصحية.

واحتفالاً بإطلاق المسار الجديد، يمكن لعملاء «إيميريتس ديليفرز» الحاليين الاستمتاع بشحنتهم الأولى من دولة الإمارات إلى الكويت مجاناً بالكامل حتى يوم 1 مارس

2024.

«الإمارات للشحن الجوي» ذراع طيران الإمارات للشحن. ومن خلال مركزها الحديث في دبي، تنقل البضائع إلى أكثر من 150 وجهة عبر شبكة عالمية تغطي القارات الست. وتوفر الناقلة للعملاء سعة شحن على أسطولها الحديث من طائرات الركاب البوينج 777 وطائرات الإيرباص A380 و11 طائرة شحن بوينج 777F.

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