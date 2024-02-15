فلاي دبي توسع عملياتها في أوروبا بأربع وجهات جديدة

أعلنت فلاي دبي اليوم عن إطلاق أربع رحلات منتظمة الى 04 وجهات جديدة في أوروبا ترفع شبكة الناقلة في أوروبا إلى 43 وجهة في 21 دولة.

أصبحت فلاي دبي أول ناقلة إماراتية تشغل رحلات مباشرة إلى مطار بازل ميلوز فريبورغ الأوروبي اعتباراً من 02 أغسطس 2024 اضافة الى رحلاتها المباشرة الى دول البلطيق وتشمل مطار ريجا الدولي في لاتفيا بدءًا من 11 أكتوبر بالإضافة إلى مطار تالين في إستونيا ومطار فيلنيوس الدولي في ليتوانيا اعتبارًا من 12 أكتوبر 2024.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لفلاي دبي: "نحن سعداء برؤية شبكتنا تنمو بشكل أكبر من أي وقت مضى مع إطلاق الوجهات الجديدة. شبكة فلاي دبي اليوم تغطي 126 وجهة، 60% منها كانت في السابق وجهات غير مخدومة ولم ترتبط بدبي أو الامارات برحلات طيران مباشر. ستمكن خدماتنا الجديدة إلى منطقة البلطيق وبازل المزيد من الأشخاص من السفر بسهولة عبر مركز الطيران في دبي، سواء كانوا يزورون دبي أو برحلات مواصلة عبر شبكة فلاي دبي أو أبعد من ذلك عبر شراكتنا بالرمز مع طيران الإمارات."

وتعليقاً على إطلاق الرحلات، قال جيهون أفندي، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي: "تعتبر أوروبا سوقاً مهماً بالنسبة لفلاي دبي، ونحن ملتزمون بتقديم خدمات مريحة وموثوقة لمزيد من المسافرين مع خدمات مرموقة على متن الطائرة من حيث المنتجات وتجربة المسافرين. مع إضافة بازل وريجا وتالين وفيلنيوس، فإننا نتطلع إلى الترحيب بالمزيد من المسافرين من أوروبا إلى دبي ومنها إلى نقاط أخرى على شبكتنا بما في ذلك ماليزيا وجزر المالديف ومومباسا وسريلانكا وتايلاند وزنجبار."



يقع مطار بازل ميلوز فريبورغ الأوروبي على حدود شمال غرب سويسرا ومنطقة الألزاس التاريخية في فرنسا وبادن فورتمبيرغ في ألمانيا، وهو بوابة فريدة لمجموعة واسعة من مناطق الجذب السياحي في ثلاثة دول مختلفة في أوروبا.

تقع بازل على ضفاف نهر الراين، وهي بمثابة العاصمة الثقافية لسويسرا. تشتهر بازل بمتاحفها العديدة ومزيجها الفريد من الهندسة المعمارية التاريخية والحديثة، كما انها بوابة إلى المناظر الطبيعية الخلابة في ريف سويسرا.

وتعد مدن ريجا اللاتفية وتالين الاستونية وفيلنيوس الليتوانية عواصم دول البلطيق وجميعها تتميز بالهندسة المعمارية الرائعة ومدنها القديمة التي تضم بعضا من مواقع التراث العالمي لليونسكو.

ستقوم فلاي دبي بتشغيل أحدث طائراتها على هذه الوجهات التي تتميز بمقاعد يمكن تحويلها إلى أسرة مسطحة، وقوائم طعام مستوحاة من الطراز العالمي، وساعات من الترفيه في درجة الأعمال ومقاعد مصممة لتحسين المساحة والراحة في الدرجة السياحية.







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