200 شركة إيطالية تستعرض المنتجات الغذائية المستدامة في جلفود 2024

أعلنت وكالة التجارة الإيطالية (ITA) عن مشاركتها في معرض جلفود 2024، أكبر معرض تجاري سنوي للأغذية والمشروبات في العالم، والذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 19 إلى 23 فبراير الجاري.

ويسلط الجناح الإيطالي، الذي سيضم أكثر من 200 شركة إيطالية من مصنعي ومنتجي الأغذية، الضوء على المنتجات الغذائية الزراعية تحت شعار "صنع في إيطاليا"، بالإضافة إلى مشاركة 15 طاهياً إيطالياً لتجربة تذوق الأغذية الإيطالية.

وفي عام 2023، شهدت صادرات الأغذية الإيطالية إلى دولة الإمارات نمواً ملحوظاً، بنسبة بلغت 9.2% حتى أكتوبر 2023، مما يعزز مكانة إيطاليا كمزود رئيسي للمنتجات الغذائية في دولة الإمارات.

وقال سعادة لورينزو فنارا سفير إيطاليا لدى الدولة، إن المشاركة الإيطالية في معرض جلفود في دبي، بأكثر من 200 شركة وطنية، تعكس ما تتميز به المنتجات الإيطالية من الأصالة والجودة العالمية تمثل علامة "صنع في إيطاليا"، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تمثل سوقاً مهماً لصادرات الأغذية الإيطالية، وفرصة مهمة لشركات بلاده لإقامة شراكات جديدة مع الشركاء الإماراتيين.

من جهته، قال فاليريو سولداني المفوض التجاري الإيطالي لدى الدولة، إن صادرات بلاده إلى دولة الإمارات ارتفعت بنسبة 40% على أساس سنوي بقيمة 419 مليون يورو في ديسمبر 2022 مع زيادة الطلب على الأغذية والمنتجات الزراعية الإيطالية، مع مواصلة النمو إلى 376.7 مليون يورو حتى أكتوبر من عام 2023، ما يعكس نموًا ملحوظًا بنسبة 9.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

وأوضح أن صادرات المنتجات الغذائية العضوية شهدت نموًا كبيرًا، وهو ما يمثل 6% من إجمالي صادرات إيطاليا في عام 2022 بقيمة 3.4 مليون يورو، مع مواصلة هذا المسار التصاعدي طوال عام 2023، لافتاً إلى ارتفاع الطلب على منتجات الأغذية العضوية الإيطالية خلال العقد الماضي، تماشياً مع الاتجاه العالمي للأغذية الصحية من خلال التأكيد على التزام إيطاليا بمفهوم الاستدامة.

ويقدم مختبر الطعام، وهو معرض طهي في معرض جلفود 2024، تجربة فريدة بمشاركة نخبة من 15 طاهيا إيطاليا من خلال مجموعة مختارة من المنتجات المصنوعة في إيطاليا، لنقل تجربة التذوق والتراث الغني للمطبخ الإيطالي، كما سيوفر مختبر الأغذية الإيطالي الفرصة لدعم ترشيح المطبخ الإيطالي إلى قائمة التراث الثقافي غير المادي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو".









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