502.6 مليون درهم أرباح بنك أم القيوين الوطني 2023

سجّل بنك أم القيوين الوطني أداءً مالياً قياسياً في السنة الماليّة 2023، حيث بلغ صافي أرباحه 502.61 مليون درهم، وهو رقم يعكس ارتفاعاً بنسبة 38% بالمقارنة مع صافي أرباحه في العام الماضي، مع ارتفاع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 52% ليبلغ 606 ملايين درهم وصافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 63% ليسجّل 618 مليون درهم. وزاد إجمالي الأصول ليبلغ 14.8 مليار درهم، إذ بلغ إجمالي القروض والسلفات 7.2 مليارات درهم، ووصلت ودائع العملاء إلى 8.7 مليارات درهم.

وقال عدنان العوضي، الرئيس التنفيذي للبنك: «حققنا في العام 2023 أداءً استثنائياً في بنك أم القيوين الوطني، وينعكس ذلك في صافي الأرباح القياسي الذي سجّلناه. لقد التزمنا بخطّة استراتيجية تعهّدنا خلالها بالإدارة الواعية للمخاطر والتمسّك بالابتكار والتميّز في العمليات، فأتت بثمارها من خلال النمو الهائل الذي حققناه، ومكانتنا الريادية كأحد أبرز الجهات الفاعلة في القطاع المصرفي».

ووفقاً لبنك أم القيوين الوطني، يُعزى النجاح الذي حققّه البنك إلى التوسّع الاستراتيجي في تقديم القروض وتدفّق الإيرادات من مصادر مبتكرة وتحسّن الهوامش الربحيّة وضبط التكلفة الفعّال.

وأوضح العوضي قائلاً: «التزمنا بتنويع مصادر الدخل وباعتماد أحدث التطوّرات التكنولوجيّة وتقديم الحلول التي تتمحور حول تعزيز رضا العملاء، ممّا أدّى دوراً محورياً في تحقيق هذه النتائج المتميّزة. وعليه، استطعنا أن نتخطّى التحديات بعزم وأن نغتنم الفرص، الأمر الذي رسّخ مكانة بنك أم القيوين الوطني على سلّم النجاح المستمر».

وتحسّن صافي هامش الفوائد بلغ 4.8%، ممّا زاد العائد على متوسّط الأصول بنسبة 3.5% والعائد على متوسط حقوق المساهمين بنسبة 9.2%، وهذا خير دليل على إدارة البنك الفعّالة للتكاليف ونسب الفوائد المحفّزة التي يقدّمها.

وحرص بنك أم القيوين الوطني خلال عام 2023 على تحسين تجربة العملاء من خلال إطلاق مبادرات رقميّة وإبرام شراكات استراتيجيّة وتقديم خدمات متخصّصة تلبّي متطلباتهم. وفي هذا الصدد، قال عدنان العوضي: «يشكّل رضا العميل عنصراً جوهرياً في استراتيجيّتنا. وقد استطعنا بفضل التزامنا بالابتكار وتقديمنا حلولاً تتمحور حول تعزيز رضا العملاء، أن نصبح البنك المفضّل في الإمارات العربية المتحدة. كذلك، يواصل بنك أم القيوين الوطني الاستثمار في أحدث التطورات التكنولوجية، ويسعى إلى إرساء معايير غير مسبوقة في مجال خدمة العملاء».

وتابع: «تتمحور استراتيجيتنا الأساسيّة حول تحقيق النمو الاستراتيجي وتنويع مصادر الدخل والبقاء في طليعة موجة التغيير في السوق. ونحن على يقين بأنّ التزامنا بالسياسات منخفضة المخاطر والابتكارات التكنولوجيّة وتعزيز رضا العملاء سيدفع البنك إلى أعلى المستويات في السنوات القادمة. لا تقتصر أهدافنا على تلبية التوقّعات فحسب، بل نطمح إلى تجاوزها لنصبح البنك المفضّل لدى الأفراد والشركات في جميع أنحاء الإمارات».





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